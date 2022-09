Medvedev: Rusko prijme od Ukrajiny len bezpodmienečnú kapituláciu

Moskva 12. septembra (TASR) - Rusko prijme od Ukrajiny len bezpodmienečnú kapituláciu, ak Kyjev neprijme podmienky Moskvy na začatie rokovaní. Vyhlásil to v pondelok podpredseda Ruskej bezpečnostnej rady a bývalý prezident Dmitrij Medvedev. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"(Ukrajinský prezident) Zelenskyj povedal, že nebude viesť dialóg s tými, kto si určujú ultimáta. Terajšie 'ultimáta' sú len detskou rozcvičkou pred budúcimi požiadavkami, a on ich vie: totálna kapitulácia kyjevského režimu s podmienkami Ruska," napísal Medvedev na sociálnej sieti Telegram.



Bývalý ruský prezident takto podľa DPA zrejme reagoval na vyjadrenie Zelenského z nedele. Pre televíziu CNN povedal, že v súčasnosti nemá záujem o rokovania s Ruskom, pretože nemá pocit, že by Moskva bola pripravená na konštruktívny dialóg. Podmienky, ktoré si Rusko stanovilo na začatie rokovaní zároveň označil za kanibalistické, keďže by Ukrajinu kúsok po kúsku "zjedli". Zelenskyj tiež uviedol, že cieľom Ukrajiny je naspäť dobyť územie okupované Ruskom.



Ruské podmienky na začatie rokovaní zahŕňajú odstúpenie Doneckej a Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, uznanie Krymu za ruské územie, demilitarizáciu Ukrajiny a jej odmietnutie pripojiť sa k Severoatlantickej aliancii. Ukrajina naopak žiada vrátanie všetkých území, ktoré obsadila ruská armáda, pripomína DPA.



Medvedev bol v minulosti vnímaný ako predstaviteľ liberálnejšieho smerovania Ruska, teraz je jedným z najhorlivejších podporovateľov invázie na Ukrajinu. Kyjev už varoval pred "súdnym dňom", ak sa pokúsi naspäť získať polostrov Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014.