Medvedev sa na sociálnych sieťach vyhrážal Zelenskému
Na platforme X Medvedev obvinil Zelenského z <i>„pokusu o zmarenie urovnania konfliktu“</i> s odkazom na prebiehajúce mierové rokovania sprostredkované Spojenými štátmi.
Autor TASR
Moskva 30. decembra (TASR) - Bývalý ruský prezident a súčasný podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev v utorok na sociálnych sieťach pohrozil ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému bezprostrednou smrťou, pričom jeho meno priamo nespomenul. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA a televízie ABC News.
Na platforme X Medvedev obvinil Zelenského z „pokusu o zmarenie urovnania konfliktu“ s odkazom na prebiehajúce mierové rokovania sprostredkované Spojenými štátmi. „Chce vojnu. No, aspoň teraz bude musieť zostať v úkryte po zvyšok svojho bezcenného života,“ napísal Medvedev.
V samostatných príspevkoch na platforme Telegram sa odvolával na vianočný prejav Zelenského, v ktorom ukrajinský líder povedal: „Kiežby ho už nebolo“ – čím narážal na šéfa Kremľa Vladimira Putina.
„Je každému jasné, že želá smrť nielen jednej osobe, ale nám všetkým i našej krajine. A nielenže si to želá, ale nariadil aj masívne útoky,“ napísal Medvedev. Reagoval tak na správy, že Ukrajina údajne podnikla útok dronmi na rezidenciu ruského prezidenta v Novgorodskej oblasti, hoci Kyjev takéto obvinenie poprel. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov medzičasom tiež uviedol, že Rusko dôkazy o tomto útoku neposkytne, a dodal, že protivzdušná obrana útok odrazila.
„Nebudem tu písať o jeho násilnej smrti, hoci práve teraz mu smrť často dýcha na krk,“ pokračoval Medvedev a hoci priamo Zelenského nemenoval, na ukrajinského lídra sa odvolal sériou urážok a nadávok.
Medvedev dokonca naznačil, že po Zelenského „blížiacej sa smrti“ by jeho konzervované telo malo byť vystavené „na vedecké účely“ v múzeu Kunstkamera v Petrohrade. V 18. storočí cár Peter I. v tejto zbierke kuriozít vystavoval vedecké objekty, medzi ktorými bolo aj mnoho anatomických anomálií, píše DPA.
