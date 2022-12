Medvedev sa stretol so Si Ťin-pchingom, hovorili aj o Ukrajine

Peking 21. decembra (TASR) - Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v stredu nečakane navštívil čínsku metropolu Peking, kde rokoval s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, okrem iného aj o vojne na Ukrajine. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Medvedev, ktorý zastáva funkciu podpredsedu Rady bezpečnosti Ruskej federácie, zverejnil na svojom účte na platforme Telegram video zo stretnutia s prezidentom Číny, ako aj zo spoločnej schôdzky čínskych a ruských predstaviteľov.



Ruský exprezident so Si Ťin-pchingom diskutoval o "neobmedzenom" strategickom partnerstve Moskvy a Pekingu, a tiež o situácii na Ukrajine, kde Rusko od februára vedie vojenskú ofenzívu. Ďalšie detaily o obsahu schôdzky neuviedol.



"Hovorili sme o spolupráci medzi vládnucimi stranami v Rusku a Číne... o bilaterálnej spolupráci v rámci nášho strategického partnerstva vrátane ekonomiky a priemyselnej produkcie," priblížil Medvedev. Dodal, že predmetom rokovaní boli aj medzinárodné témy vrátane konfliktu na Ukrajine. "Rozhovory boli užitočné," zhodnotil.



Čína dúfa, že všetky strany konfliktu na Ukrajine vyriešia bezpečnostné problémy prostredníctvom politických riešení, povedal Si Ťin-pching podľa stanice Sky News, ktorá sa odvoláva na čínsku štátnu agentúru Sinchua.



Reuters píše, že Rusko sa usiluje posilniť ekonomické, politické a bezpečnostné väzby na Čínu vzhľadom na zhoršenie vzťahov so Západom, ktorý po ruskej inváziu na Ukrajinu uvalil na Moskvu rozsiahle sankcie.



V stredu sa začína spoločné čínsko-ruské vojenské cvičenie pri pobreží čínskej provincie Če-ťiang vo Východočínskom mori, ktoré potrvá do budúceho utorka. Podľa Pekingu toto cvičenie ešte viac "prehĺbi" vzájomnú spoluprácu oboch krajín.



Čína odmieta kritizovať na pôde OSN inváziu Ruska na Ukrajinu a odsudzuje sankcie Západu voči Moskve. Peking však zrejme zatiaľ neposkytol Rusku dodávky zbraní pre vedenie vojny na Ukrajine.