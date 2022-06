Medvedev: Sankcie voči Moskve môžu byť vnímané ako dôvod na vojnu

Moskva 30. júna (TASR) - Sankcie voči Moskve môžu byť za určitých okolností vnímané ako akt agresie a dôvod na vyhlásenie vojnu. Vo štvrtok to uviedol podpredseda Ruskej bezpečnostnej rady a bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Rád by som ešte raz zdôraznil, že za určitých okolností možno takéto nepriateľské opatrenia kvalifikovať aj ako akt medzinárodnej agresie. A tiež aj ako casus belli (dôvod na vojnu)," povedal Medvedev. Dodal, že Rusko má právo na sebaobranu.



Západné krajiny uvalili na Moskvu tvrdé ekonomické sankcie po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin 24. februára spustil "špeciálnu vojenskú operáciu" na Ukrajine.



Medvedev, kedysi považovaný za liberála, je v súčasnosti jeden z najväčších zástancov vojny na Ukrajine a od jej začiatku adresoval Západu niekoľko ostro formulovaných odkazov, píše Reuters.



V utorok vyhlásil, že akýkoľvek zásah súvisiaci so situáciou na polostrove Krym zo strany členského štátu Severoatlantickej aliancie sa rovná vyhláseniu vojny Rusku, ktorá by mohla viesť až k tretej svetovej vojne.