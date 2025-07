Medvedev: Trumpove teatrálne ultimáta Rusko nezaujímajú

Moskva 15. júla (TASR) - Rusko nezaujímajú „teatrálne ultimáta“ Donalda Trumpa, vyhlásil v utorok podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev v reakcii na hrozbu amerického prezidenta, že obchodných partnerov Ruska uvalí vysoké clá, pokiaľ nebude do 50 dní dosiahnutá dohoda o ukončení vojny na Ukrajine. Informoval o tom americký týždenník Newsweek, píše TASR.



„Trump dal Kremľu teatrálne ultimátum. Svet sa zachvel v očakávaní dôsledkov. Bojachtivá Európa bola sklamaná. Rusku to bolo jedno,“ napísal na sieti X Medvedev, ktorý v rokoch 2008 až 2012 zastával funkciu ruského prezidenta.



Trump v pondelok na stretnutí s generálnym tajomníkom Markom Ruttem v Bielom dome potvrdil dohodu o dodávkach zbraní na Ukrajinu prostredníctvom NATO, za ktoré podľa neho zaplatia európski spojenci Kyjeva. Zároveň vyjadril nespokojnosť so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a varoval Rusko, že ak neukončí konflikt na Ukrajine do 50 dní, uvalí na jej obchodných partnerov stopercentné sekundárne clá.



Svoju frustráciu z prístupu Putina dáva Trump najavo v poslednom čase opakovane. V najnovšom rozhovore pre britskú stanicu BBC povedal, že si už štyrikrát myslel, že dohoda s Ruskom je na spadnutie. „Máme skvelý rozhovor (s Putinom). Hovorím: 'To je dobré, myslím si, že sme blízko dohody.' A on potom zničí budovu v Kyjeve,“ uviedol prezident USA.



Trump podľa týždenníka Newsweek dlhé mesiace odolával tlaku Ukrajiny a spojencov v NATO, aby na Putina zatlačil. Namiesto toho s Ruskom priamo rokoval a dištancoval sa od Ukrajiny v nádeji, že urovnanie vzťahov USA s Ruskom povedie k rýchlemu ukončeniu ruskej invázie. Už nejaký čas však Trump dáva najavo, že neverí, že Putin chce vojnu ukončiť. Svoj postoj voči Rusku v dôsledku toho pritvrdil.



Medvedev je blízky spojenec Putina. Západ ho kedysi považoval na ruské pomery za liberálnejšieho politika, teraz sa však podľa agentúry Reuters prezentuje ako tvrdý zástanca invázie na Ukrajinu, s nekompromisným postojom voči Kyjevu a jeho západným spojencom.