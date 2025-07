Medvedev: Trumpove ultimátum môže viesť k vojne Ruska a USA

Moskva 28. júla (TASR) - Bývalý prezident a súčasný podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev v pondelok na sociálnej sieti X uviedol, že americký prezident Donald Trump hrá s Moskvou „hru s ultimátami“, ktorá môže viesť až k vojne Ruska so Spojenými štátmi. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.



„Rusko nie je Izrael, ani Irán. Každé nové ultimátum je hrozbou a krokom k vojne. Nie medzi Ruskom a Ukrajinou, ale s (Trumpovou) vlastnou krajinou,“ napísal Medvedev.



Trump v pondelok zopakoval, že je nespokojný s konaním ruského prezidenta Vladimira Putina pri riešení vojny na Ukrajine a oznámil, že 50-dňovú lehotu, ktorú dal pred dvoma týždňami Rusku na ukončenie vojny na Ukrajine, plánuje skrátiť na 10 až 12 dní. V prípade jej nedodržania Spojené štáty majú podľa Trumpa uvaliť 100-percentné clá na obchodných partnerov Moskvy.



Americký prezident 14. júla v Bielom dome vyjadril nespokojnosť s ruským prezidentom Putinom. Varoval Moskvu, že ak neukončí konflikt na Ukrajine do 50 dní, uvalí na jej obchodných partnerov clá na úrovni 100 percent. „Zavedieme sekundárne clá. Pokiaľ sa do 50 dní neuzavrie dohoda (o prímerí na Ukrajine), je to veľmi jednoduché a (clá) budú na úrovni 100 percent,“ povedal vtedy Trump reportérom.