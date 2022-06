Medvedev: USA by mali prosiť o rozhovory o jadrovom odzbrojení

Moskva 20. júna (TASR) - Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v pondelok uviedol, že nemá zmysel viesť rozhovory so Spojenými štátmi o obmedzení jadrových zbraní. Moskva by mala podľa jeho slov radšej počkať, kým Američania "budú prosiť" o rokovania. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



"Teraz je všetko mŕtva zóna. Teraz nemáme žiadne vzťahy so Spojenými štátmi. (Vzťahy) sú na nule Kelvinovej stupnice," napísal Medvedev na sociálnej sieti Telegram.



Medvedev je v súčasnosti podpredsedom Ruskej bezpečnostnej rady. V roku 2010, keď bol ešte ruským prezidentom, podpísal v Prahe zmluvu START 3 (Strategic Arms Reduction Treaty). Signatárom za USA bol vtedajší prezident Barack Obama. Platnosť tohto dokumentu bola vo februári 2021 predĺžená o päť rokov, do roku 2026.



Rusko a Spojené štáty vlastnia asi 90 percent všetkých jadrových hlavíc, pričom každá z týchto dvoch krajín má okolo 4000 kusov tejto munície, uvádza Reuters na základe prepočtov Federácie amerických vedcov (FAS). Agentúra pripomenula, že ruská invázia na Ukrajinu spôsobila najvážnejšie narušenie vzťahov medzi Moskvou a Západom od vypuknutia kubánskej raketovej krízy v roku 1962. Vtedy sa mnohí obávali, že svet je na pokraji jadrovej vojny.