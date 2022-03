Medvedev: USA sa za posledných 30 rokov snažia zničiť Rusko

Moskva 23. marca (TASR) - Niekdajší ruský prezident i bývalý premiér Dmitrij Medvedev v stredu obvinil Spojené štáty z toho, že sa posledných 30 rokov snažia "ponížiť, obmedziť, podlomiť, rozdeliť a zničiť" Rusko. Napísal to v príspevku na sociálnej sieti Telegram, z ktorého TASR cituje.



Podľa Medvedeva USA vnímali Rusko vždy len ako nepriateľa.



"Kto sú právni nástupcovia Sovietskeho zväzu, ak už viac neexistujú veľké ideologické rozdiely? Znamená to, že je nutné ponížiť, obmedziť, podlomiť, rozdeliť a zničiť Rusko," napísal Medvedev s tým, že USA podľa neho nehľadia na to, aké následky bude mať ich konanie v budúcnosti.



"Ak je taktickou úlohou zničiť Rusko, tak načo mať vôbec dlhodobú stratégiu?" pýta sa Medvedev, podľa ktorého je ďalším cieľom Spojených štátov po Rusku "úplne oslabenie Číny". To by však podľa ruského exprezidenta viedlo k obrovskej celosvetovej kríze, energetickému i potravinovému kolapsu, k odstúpeniu od všetkých systémov kolektívnej bezpečnosti a nakoniec k veľkému jadrovému výbuchu.



Podľa bývalého šéfa Kremľa však Rusko nikdy nedopustí, aby k takýmto udalostiam prišlo. Na rozdiel od Spojených štátov, ktoré si želajú koniec Ruska, jeho vlasť totiž chce, aby "USA boli silnou a rozumnou krajinou, a nie posledným prístavom pre tých, ktorí postupne upadajú do stareckého marazmu".