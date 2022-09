Medvedev: Usporiadanie referend na Ukrajine je nevyhnutné

Moskva 20. septembra (TASR) - Je nevyhnutné, aby Ruskom podporovaní separatisti na východe Ukrajiny usporiadali referendá o pripojení týchto regiónov k Rusku. Vyhlásil to v utorok bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Pripojenie Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky (DĽR a LĽR) k Rusku je podľa Medvedeva krokom k ochrane ich záujmov a k ďalšiemu odôvodnenie toho, aby Rusko mohlo použiť vojenskú silu.



"Referendá v Donbase majú obrovský význam nielen pre systém ochrany obyvateľov DĽR a LĽR a iných oslobodených území, no aj pre nastolenie historickej spravodlivosti," napísal Medvedev na sociálnej sieti Telegram.



"Narušenie ruského územia je prečin, ktorého spáchanie nám povoľuje použiť všetky sily na sebaobranu... Práve preto sa týchto referend tak boja v Kyjeve a na Západe. Práve preto ich musíme usporiadať," dodal ruský exprezident.



Separatické regióny v Donbase hovoria o pripojení k Rusku už odvtedy, čo sa v roku 2014 prvýkrát pokúsili odtrhnúť od Ukrajiny. O usporiadaní referend o pripojení k Rusku hovoria aj Moskvou dosadení predstavitelia v ďalších okupovaných ukrajinských regiónoch, predovšetkým v Chersonskej a Záporožskej oblasti.



Ruským jednotkám sa podarilo získať pod kontrolu takmer celú Luhanskú oblasť, no ukrajinskí predstavitelia v pondelok uviedli, že ich armáde sa podarilo v rámci protiofenzívy dobyť späť najmenej jednu obec. Ukrajina stále kontroluje aj časť územia, na ktoré si robí nároky DĽR, a tiež územie v Chersonskej a Záporožskej oblasti, píše Reuters.



V pondelok sa lídri separatistov v DĽR a LĽR napriek tomu dohodli, že "zosúladia" svoje snahy o usporiadanie referend o pripojení k Rusku.