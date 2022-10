Medvedev varoval Izrael pred dodávkami zbraní na Ukrajinu

Moskva 17. októbra (TASR) - Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v pondelok varoval Izrael pred dodávkami zbraní na Ukrajinu, ktoré by vážne poškodilo vzťahy Moskvy s Jeruzalemom. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Zdá sa, že sa Izrael pripravuje na dodávky zbraní kyjevskému režimu. Veľmi neuvážený krok. Zničilo by to všetky bilaterálne vzťahy medzi našimi krajinami," napísal Medvedev v príspevku na sociálnej sieti Telegram.



Izrael poslal na Ukrajinu humanitárnu pomoc vrátane heliem, no zbrane doposiaľ Kyjevu nedodal, píše AFP. Izraelská vláda sa snaží udržiavať vzťahy s Moskvou a má obavy z ruskej vojenskej prítomnosti na svojich hraniciach so Sýriou na severe krajiny. Izraelská armáda tam pravidelne podniká útoky zamerané na proiránske milície, pripomína AFP.



Hovorkyňa izraelského premiéra Jaira Lapida, ktorý zastáva aj post ministra zahraničných vecí, pre agentúru AFP uviedla, že premiérov úrad nebude Medvedevove vyjadrenie komentovať.