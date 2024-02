Medvedev vyzval na anexiu Odesy, prípadne aj obsadenie Kyjeva

Moskva 22. februára (TASR) - Bývalý ruský prezident a súčasný zástupca tajomníka Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev v rozhovore, ktorý vo štvrtok zverejnil na sieti Telegram, vyzval na anexiu ukrajinského mesta Odesa a prípadne aj na neskoršie obsadenie Kyjeva. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



"Odesa, vráť sa domov," povedal Medvedev v rozhovore, v ktorom uviedol, že mesto je z hľadiska histórie, jazyka a ľudí, ktorí v ňom žijú, ruské. "Je to naše ruské mesto," zdôraznil bývalý prezident. V rozhovore taktiež povedal, že by bolo potrebné dobyť aj ukrajinské hlavné mesto Kyjev.



Medvedev tiež uviedol, že nevie, kde by Rusko malo svoj postup zastaviť. Odesu opakovane označil za ruské mesto aj prezident Vladimir Putin. Nikdy sa však o nezmienil o jej možnom obsadení tak jednoznačne ako Medvedev.



Bývalý prezident označil dobytie Kyjeva za nevyhnutné. "Ak nie teraz, tak niekedy neskôr," uviedol Medvedev. Podľa jeho slov ide o mesto s ruskými koreňmi, ktoré v súčasnosti riadi "medzinárodná skupina nepriateľov Ruska."



Na začiatku invázie na Ukrajinu ruská armáda obkľúčila aj Kyjev, avšak po niekoľkých týždňoch sa stiahla. Pod ukrajinskou kontrolou ostáva aj juhoukrajinské prístavné mesto Odesa.



Dmitrij Medvedev bol v rokoch 2008 až 2012 prezidentom Ruska. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa opakovane vyhrážal Západu použitím jadrových zbraní. Uviedol, že ak by bolo Rusko zatlačené späť na svoje hranice z roku 1991, použilo by jadrové zbrane nielen proti Kyjevu, ale aj Berlínu, Londýnu a Washingtonu. Spomínané hranice sú medzinárodne uznané hranice Ruska a Ukrajiny, platné pred anexiou Krymu v roku 2014 a pred inváziou na Ukrajine.