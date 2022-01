Medvedev: Vzťahy s Čínou pomáhajú udržiavať medzinárodnú rovnováhu

Moskva 27. januára (TASR) - Strategické vzťahy Ruska a Číny pomáhajú udržiavať rovnováhu v oblasti medzinárodnej rovnováhy síl. Povedal to vo štvrtok podpredseda Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Dmitrij Medvedev, informovala agentúra TASS.



"S Čínskou ľudovou republikou nemáme žiadnu vojenskú alianciu a nikto sa o to neusiluje," povedal Medvedev. Pripomenul však, že medzinárodné spoločenstvo vzťahy medzi oboma krajinami neustále sleduje a vedie o nich dialóg.



Podľa jeho slov to znamená, že tieto vzťahy "majú vplyv v oblasti rovnováhy medzinárodného rozloženia síl" a takisto vplývajú na mocenské centrá v medzinárodných vzťahoch.



Absencia vojenskej aliancie podľa Medvedeva nevylučuje spoluprácu oboch krajín v rôznych oblastiach vrátane armády a techniky či uskutočnenia rôznych cvičení.



Medvedev vyjadril presvedčenie, že medzi Ruskom a Čínou je "rozvinuté strategické partnerstvo", ktoré obom krajinám vyhovuje.