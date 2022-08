Medvedev: Západ sa dlhodobo snaží zničiť Rusko

Moskva 8. augusta (TASR) - Západ dlhodobo plánuje zničiť Rusko. V pondelok to uviedol podpredseda Ruskej bezpečnostnej rady a bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev, podľa ktorého Moskva dosiahne na Ukrajine mier za vlastných podmienok v rozhovore pre agentúru TASS. TASR informáciu prevzala od agentúry Reuters a britského denníka The Guardian.



"Na Ukrajine sa agresívne presadzuje zločinecká politika Spojených štátov. Pravda, s oveľa aktívnejšou podporou Európskej únie, ktorá napokon stratila nezávislosť," povedal Medvedev.



Cieľ Západu podľa neho ostáva rovnaký - "zničiť Rusko". "Je to hlavná príčina mimoriadne agresívneho, rusofóbneho geopolitického procesu iniciovaného Západom. Naša odpoveď je tvrdá, ale starostlivo premyslená," dodal.



Agentúra TASS zverejnila rozhovor pri príležitosti 14. výročia ruského útoku na Gruzínsko. V tom období bol Medvedev ruským prezidentom, píše The Guardian.



Podpredseda Ruskej bezpečnostnej rady tvrdí, že "ak existuje možnosť vyriešiť problém mierovou cestou pri rokovacom stole, malo by sa tak urobiť." "Ak však neexistuje východisko, musíte reagovať silou. Žiaľ, predstavitelia Gruzínska aj Ukrajiny neponechali Rusku inú možnosť, čím narušili procesy politického urovnania týchto konfliktov," vysvetlil Medvedev.



Dodal, že neutíchajúca túžba Severoatlantickej aliancie rozširovať sa pozdĺž ruských hraníc "ako rakovinový nádor" je svetovým problémom. "Všetkým rozumným ľuďom je z toho zle," uzavrel.



Medvedev bol kedysi považovaný za liberála, v súčasnosti patrí k najväčším zástancom vojny na Ukrajine. V rokoch 2008-2012 bol prezidentom Ruska.