Medvedev: Západ vedie vojnu proti Rusku, Moskva by mala odpovedať

Moskva 17. júla (TASR) - Podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev vo štvrtok vyhlásil, že Západ prakticky vedie proti Rusku vojnu, takže Moskva by mala v plnej miere odpovedať a v prípade potreby podniknúť preventívne údery. S odvolaním na agentúru TASS o tom informuje Reuters, píše TASR.



„To, čo sa dnes deje, je zástupná vojna, no v podstate ide o plnohodnotnú vojnu (odpaľovanie západných rakiet, satelitné spravodajstvo atď.), balíky sankcií, hlasné vyhlásenia o militarizácii Európy,“ povedal Medvedev.



Podľa neho ide o ďalší pokus zničiť Rusko - „historickú anomáliu“ nenávidenú Západom. Medvedev zároveň obvinil Západ, že sa po stáročia usiluje podkopať Moskvu.



„Musíme konať primerane. Plne odpovedať. A ak to bude potrebné, podniknúť preventívne údery,“ vyhlásil bývalý ruský prezident.



NATO považuje Rusko za veľkú hrozbu a politici niektorých štátov tvrdia, že Ruská federácia, ktorá vo februári 2022 spustila inváziu na Ukrajinu, by jedného dňa mohla zaútočiť na členský štát Aliancie, pripomína Reuters.



Medvedev ostro kritizoval tvrdenie o útoku Ruska na člena NATO či Európu a dodal, že ruský prezident Vladimir Putin taktiež opakovane odmietol túto myšlienku.



„Vyhlásenia politikov Západu na túto tému sú úplne nezmyselné. Dodal by som, že tento nonsens je zámerne hádzaný do informačného priestoru s cieľom destabilizovať už tak náročnú situáciu. Toto je ďalší front otvorenej vojny Západu proti nám,“ konštatoval Medvedev.



Podpredseda Rady bezpečnosti zároveň v utorok vyhlásil, že Moskvu nezaujímajú „teatrálne ultimáta“ amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Moskve. Šéf Bieleho domu v pondelok varoval Rusko, že ak neukončí konflikt na Ukrajine do 50 dní, uvalí na jeho obchodných partnerov stopercentné sekundárne clá.