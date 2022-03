Medvedev: Západné sankcie nemajú vplyv na ruskú vládu

Moskva 25. marca (TASR) - Je "hlúpe" si myslieť, že západné sankcie mierené proti ruským podnikateľským subjektom budú mať nejaký vplyv na vládu v Moskve, vyhlásil v piatok bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Západné sankcie podľa Medvedeva iba posilnia ruskú spoločnosť a nevyvolajú u ľudí nespokojnosť s ruskou vládou.



"Položme si otázku: Môže ktorýkoľvek z veľkých biznisov v akejkoľvek miere, čo i len trošku, ovplyvniť pozíciu vedenia krajiny? Priamo vám hovorím, že nemôže," uviedol Medvedev v rozhovore pre ruskú agentúru RIA Novosti, ako z neho citoval Reuters.



Podľa Medvedeva prieskumy verejnej mienky ukazujú, že tri štvrtiny Rusov podporujú rozhodnutie Kremľa pokračovať vo vojenskej operácii na Ukrajine a že ešte viac ich podporuje ruského prezidenta Vladimira Putina.



Bývalý ruský prezident v rozhovore tiež kritizoval Rusov, ktorí sa zdržiavajú mimo územia Ruska a vyslovili sa proti invázii.



"Môžete byť nespokojný s niektorými rozhodnutiami vlády a kritizovať ju. To je normálne. Ale nemôžete v takejto ťažkej situácii raziť protištátnu líniu – lebo to je zrada," vyhlásil Medvedev.



Reuters však poukazuje na to, že na protivojnových protestoch v Rusku podľa nezávislej monitorovacej skupiny zadržali už niekoľko tisíc ľudí.



Západ uvalil na Rusko už celý rad sankcií po tom, ako 24. februára spustilo vojenskú inváziu na Ukrajinu. Mesiac po začiatku tohto ozbrojeného konfliktu však Kremeľ stále hovorí, že bude pokračovať vo vojenskej operácii, až kým nedosiahne stanovené ciele, ktorými sú demilitarizácia a denacifikácia Ukrajiny.