Medvedev zaradil Orbána medzi najrozumnejších lídrov v EÚ

Budapešť/Moskva 6. mája (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán urobil rozumný krok tým, že odmietol podporiť embargo EÚ na dovoz energonosičov z Ruska, ktoré by bolo "zničujúce pre hospodárstvo jeho krajiny, a tiež šialené sankcie voči hodnostárom ruskej pravoslávnej cirkvi", napísal v piatok na sociálnej sieti Telegram podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie a bývalý prezident Dmitrij Medvedev. Upozornili na to viaceré maďarské médiá, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Zdá sa, že najrozumnejších lídrov krajín v Európskej únii už unavuje mlčky postupovať k priepasti s celým európskym sterilizovaným stádom, ktoré vedie na porážku americký pastier," napísal Medvedev, jeden z najbližších spojencov ruského prezidenta Vladimira Putina.



"Uvidíme, čo urobí tento pastier. A, samozrejme, ako sa zachová tá časť stáda, ktorá je pripravená obetovať sa pre to, aby si pastier mohol užívať hojnosť," dodal Medvedev.



Orbán v piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth rádió označil návrh Európskej komisie na ropné embargo voči Rusku za hospodársku atómovú bombu. "Návrh nových sankcií EÚ voči Rusku by spôsobil ďalšie zaťaženie ekonomicky najslabších vrstiev obyvateľstva bez toho, že by sa Únia usilovala zmierniť dôsledky sankcií," napísal ešte vo štvrtok v liste adresovanom predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej.



Maďarský premiér odmietol aj plány na sankcie voči najvyššiemu predstaviteľovi ruskej pravoslávnej cirkvi – patriarchovi Kirillovi. Podľa jeho slov by takýto krok bol v rozpore so slobodou náboženského vyznania.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)