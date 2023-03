Medvedev: Zatknutie Putina v zahraničí by znamenalo vyhlásenie vojny

Moskva 23. marca (TASR) - Pokus o zatknutie ruského prezidenta Vladimira Putina v zahraničí na základe zatykača Medzinárodného trestného súdu (ICC) by Moskva považovala za vyhlásenie vojny Rusku. V stredu večer na to upozornil bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Predstavme si situáciu... Súčasná hlava jadrového štátu prichádza povedzme na územie Nemecka a zatknú ju. Čo to je? Vyhlásenie vojny Ruskej federácii," povedal Medvedev, podpredseda ruskej Rady bezpečnosti.



Dodal, že v takomto prípade by boli ruské rakety vypálené na "Bundestag, kanceláriu spolkového kancelára a podobne". Podľa neho však k zatknutiu Putina v zahraničí nikdy nedôjde.



Ruský exprezident uviedol, že zatykač ICC ešte viac zhorší zlé vzťahy Moskvy so Západom. Moskva považuje rozhodnutie ICC za nezákonné a Rusko preto v pondelok začalo trestné konanie proti niekoľkým jeho sudcom a hlavnému prokurátorovi Karimovi Khanovi.



ICC v piatok vydal zatykač na Putina za nezákonné deportácie ukrajinských detí do Ruska, čo je vojnový zločin. Pre podobné obvinenia vydal zatykač aj na ruskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú.



Medvedev, ktorý bol počas svojho pôsobenia na poste ruského prezidenta v rokoch 2008-12 považovaný za relatívne liberálneho, sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vyjadruje mimoriadne ostro. Západu sa mnohokrát vyhrážal aj použitím jadrových zbraní.