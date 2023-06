Medvedev:Moskve nič nebráni v zničení podmorských komunikačných káblov

Moskva 14. júna (TASR) - Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev navrhol v stredu zničenie podmorských komunikačných káblov nepriateľov Ruska ako možnú odvetu za zničenie plynovodov Nord Stream. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a DPA.



"Ak vychádzame z dokázanej účasti západných krajín vo výbuchoch Nord Streamov, tak nám nezostali nijaké ani len morálne obmedzenia na zničenie komunikačných káblov našich nepriateľov na dne oceánu," napísal Medvedev na sociálnej sieti Telegram. V súčasnosti je podpredsedom Rady bezpečnosti Ruskej federácie.



Podvodné káble križujúce svetové oceány sa stali dôležitými tepnami komunikácie. Pre svoj význam sa stali predmetom rastúceho geopolitického súťaženia medzi Ruskom a Čínou na jednej strane a Spojenými štátmi a ich západnými spojencami na strane druhej.



K náhlemu poklesu tlaku v plynovodoch Nord Stream prišlo vlani 26. septembra. Seizmológovia v tom čase zaznamenali pri nich explózie, čo podnietilo špekulácie o sabotáži.



Čo presne sa stalo, stále nie je jasné, no západné vlády odmietajú účasť v incidente. Niektorí americkí a európski predstavitelia pritom naznačili, že za výbuchmi by mohlo byť samotné Rusko. V poslednej dobe sa v médiách objavili správy, že za výbuchom je Ukrajina. Jej prezident Volodymyr Zelenskyj to však poprel.



Moskva žiada medzinárodné vyšetrovanie zničenia plynovodov na dne Baltského mora, ktorých výstavbu navrhlo Rusko s cieľom vyhnúť sa pri vývoze plynu do západnej Európy Ukrajine.