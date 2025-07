Medvedicu, ktorá zabíjala v Taliansku, previezli do Nemecka

Berlín/Trento 20. júla (TASR) — Samicu medveďa hnedého, známu ako JJ4 alebo Gaia, ktorá v roku 2023 v talianskych Alpách usmrtila mladého bežca, previezli do prírodnej rezervácie v Nemecku. Informovala o tom v nedeľu stanica Deutsche Welle (DW), píše TASR.



Medvedica bola v nedeľu nadránom prevezená do Parku vlkov a medveďov (Alternativer Wolf- und Bärenpark) v okrese Freudenstadt v nemeckom Čiernom lese. Zamestnanci parku potvrdili, že zviera dorazilo v dobrom zdravotnom stave a správalo sa pokojne. „Zjedla krmivo, dala sa prezrieť a je pokojná,“ uviedol hovorca parku.



JJ4 bola po vlaňajšom incidente odlovená a izolovaná v zariadení pri meste Trento v severnom Taliansku.



K jej vystopovaniu došlo po tom, ako 6. apríla 2023 v oblasti hory Peller objavili telo 26-ročného bežca Andreu Papiho — išlo o prvý smrteľný útok medveďa v moderných dejinách Talianska.



Guvernér autonómnej provincie Trentino Maurizio Fugatti nariadil po útoku medvedicu utratiť. Proti jeho rozhodnutiu sa však zdvihla vlna protestov a právnych krokov zo strany ochranárov. Po dlhých právnych sporoch súd usmrtenie JJ4 zakázal. Prevoz do Nemecka sa uskutočnil pod prísnym utajením, aby sa predišlo novým protestom.



JJ4 má v Nemecku trvalo žiť v špeciálne upravenom výbehu s elektrickým oplotením a podzemnými bariérami. Jeho výstavba si vyžiadala náklady približne milión eur, ktoré pochádzali z darov od súkromných osôb.



Podľa pracovníkov parku medvedica dostane aj nové meno, keďže meno „Gaia“ už má iný jedinec v ich opatere. Správanie medvedice bude monitorované kamerovým systémom.



Medvedica JJ4 je dcérou samice Jurky, ktorá v tej istej rezervácii žije od roku 2010. Jej súrodencami sú známe medvede JJ1, zvaný Bruno, ktorého zastrelili v Bavorsku v roku 2006, a JJ3, usmrtený vo Švajčiarsku.



V regióne Trentino žije dnes približne 100 medveďov, čo je dôsledok projektu Life Ursus financovaného Európskou úniou, ktorý mal na prelome tisícročí obnoviť populáciu medveďa hnedého. V posledných rokoch však región čelí čoraz častejším konfliktom medzi ľuďmi a medveďmi. Len v roku 2023 boli tri medvede usmrtené na základe nových predpisov umožňujúcich tzv. cielené zásahy.



JJ4 bola v minulosti zapletená do dvoch útokov na ľudí, avšak talianske súdy opakovane zablokovali pokusy o jej odstránenie z voľnej prírody. Ani po fatálnom útoku súdy nepovolili jej utratenie.