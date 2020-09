Medzi 200 zadržanými v Minsku je aj symbol protestov Nina Bahinská

Minsk 19. septembra (TASR) - Bieloruské bezpečnostné zložky zadržali v sobotu v Minsku viac ako 200 účastníkov úradmi nepovoleného pochodu žien. Podľa agentúry AFP bolo zadržaných viac ako 200 osôb. Ako informovala agentúra Interfax, medzi nimi je aj známa aktivistka Nina Bahinská, ktorá sa stala jedným zo symbolov protestov v Bielorusku.



Ide o ženu v seniorskom veku, ktorá v uplynulých týždňoch viackrát vzdorovala polícii: prehradila cestu policajným vozidlám odvážajúcim zadržaným demonštrantov, doťahovala sa s policajtom, ktorý jej chcel zhabať červeno-bielo-červenú vlajku, alebo sa vyhla zadržaniu, keď policajtovi tvrdila, že nie je na demonštrácii, ale "na prechádzke" - držala pritom vlajku vo farbách typických pre opozíciu.



Ako informovali bieloruské proopozičné médiá, Bahinská sa do protestov v Bielorusku zapája od roku 1988. V súvislosti so svojou angažovanosťou bola mnohokrát zadržaná a pokutovaná.



Bahinská sa v jednom z nedávnych rozhovorov vyjadrila, že svoje zadržania už prestala rátať a s vyčísľovaním, koľko zaplatila štátu na pokutách, prestala, keď táto suma presiahla v prepočte 16.000 dolárov.



V súvislosti so svojou činnosťou a perzekúciami Bahinská odmieta pomoc rodiny, priateľov alebo ľudskoprávnych organizácií. Hovorí, že je to jej "obeta a kríž, ktoré musí niesť sama".



Ako informoval spravodajský portál TUT.by, polícia pristúpila k zatýkaniu účastníkov ženského pochodu, keď sa ich kolóna dostala do centra Minska, k jednému z obchodných centier.



Ženy sa pred kordónmi policajtov pochytali popod pazuchy, čím vytvorili reťaz, a snažili sa zabrániť zatýkaniu.



Počas policajnej akcie dochádzalo aj k tomu, že účastníčky protestného pochodu alebo ich sympatizantov zadržali nemaskovaní muži v civile, ktorí na žiadosti, aby sa legitimovali odpovedali: "Aj tak viete, že som policajt".



Niektoré zo zadržaných žien museli k policajným skriňovým vozidlám dovliecť násilím, iné sa policajtom dali odviesť pokojne, mnohé aj s úsmevom alebo takmer tanečným krokom.



TUT.by vo svojej online reportáži uviedol, že kapacita pristavených policajných áut nestačila pre taký veľký počet zadržaných. Tie, pre ktoré nebolo v autách miesto, prepúšťali na slobodu, dodal TUT.by.



K viacerým ženám, ktoré boli zadržané, museli privolať lekársku záchranku, dodala agentúra AFP.



Na pochode žien v Minsku bola v sobotu popoludní zadržaná aj najmenej jedna novinárka. Ako dodal Interfax, príslušníci zásahovej polície pred zhromaždením vyzvali novinárov, aby sa držali najmenej 50 metrov od demonštrantov.



Podľa pôvodného scenára malo v sobotu v Minsku ísť o "blýskavý pochod", keď jeho účastníčky mali prísť v oblečení vo výrazných farbách alebo s blýskavými doplnkami.



Väčšina žien však tak či tak prišla v bielo-červeno-bielej farebnej kombinácii, ktorá sa stala symbolom opozície. Účastníčkam pochodu, ktoré veľmi disciplinovane smerovali do centra Minska, vyjadrovali podporu trúbením klaksónov aj vodiči okoloidúcich áut.



Pochodujúce ženy, mnohé s deťmi či sympatizujúcimi mužmi, sa skandovaním hesiel dožadovali prepustenia politických väzňov v Bielorusku a ľudí zadržaných počas pochodov a demonštrácií, pričom súčasne vláde prezidenta Alexandra Lukašenka odkazovali: "Nazabudneme, neodpustíme!"



Okrem takýchto hromadných podujatí sa v piatok i v sobotu v rôznych častiach Minska schádzali obyvatelia vnútroblokov medzi bytovými domami na neformálnych piknikoch a tradičnom pití čaju. Niektoré z týchto susedských posedení sa farebne niesli v proopozičnej bielo-červeno-bielej kombinácii.



Ďalšie masové demonštrácie plánuje bieloruská opozícia na nedeľu.