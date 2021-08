Medzi mŕtvymi migrantmi pri Španielsku bolo sedem dievčat

Madrid 30. augusta (TASR) – Najmenej 29 Afričanov, vrátane siedmich dievčat, zahynulo minulý týždeň počas pokusu doplaviť sa na člne pašerákov na španielske Kanárske ostrovy. V pondelok o tom informovali agentúra OSN pre migráciu (IOM), španielska charita pre utečencov a pozostalí po obetiach. Citovala ich tlačová agentúra AP.



Španielske námorné služby zachránili v piatok 27. augusta z člna 27 migrantov a vyzdvihli z neho aj štyri telá. Čln pôvodne spozorovalo rybárske plavidlo 500 kilometrov južne od ostrova El Hierro, patriaceho do Kanárskych ostrov pri pobreží severozápadnej Afriky.



V člne sa však na začiatku plavby nachádzalo o najmenej 24 ľudí viac, keď sa 15. augusta vydal na cestu z prístavného mesta Dáchla v spornej Západnej Sahare. Uviedla to Helena Malenová, zakladateľka organizácie na pomoc utečencom Walking Borders.



Malenovej organizácia zverejnila údaje po tom, čo urobila dôkladné rozhovory s príbuznými, ktorí hľadali svojich blízkych.



Uviedla, že prežilo iba jedno z ôsmich detí cestujúcich na člne, ale dievča stratilo počas plavby matku.



„Na týchto trasách vidíme stále viac a viac žien, idú na more s migrantmi, ktorí sami majú s navigáciou a plavbou malé alebo vôbec žiadne skúsenosti, lenže siete pašerákov im člny zveria," povedala Malenová pre agentúru Associated Press (AP).



Podľa Malenovej mnohé ženy utekajú pred konfliktmi, obchodníkmi s ľuďmi, znásilňovaním, zohavením genitálií a ďalšími druhmi zneužívania, ale počas pokusu dostať sa do Európy často zažívajú ešte horšie násilie.



„Mnohé otehotnejú a cez more sa pokúšajú preplaviť so svojimi maličkými deťmi," doplnila Malenová.



Podľa výpovedí preživších hádžu spolucestujúci pozostatky tých, čo počas plavby zahynú, cez palubu. Oznámila to agentúra OSN - Medzinárodná organizácia pre migráciu.



Úrady na Kanárskych ostrovoch informovali IOM o 29 obetiach na životoch, vrátane ženy z Pobrežia Slonoviny, ktorú zachránili, ale zomrela pri príchode do prístavu Arguineguín.