Pondelok 18. máj 2026
Medzi aktivistami zajatými Izraelom je sestra írskej prezidentky

Lode s aktivistami a humanitárnou pomocou patracia pod flotilu Global Sumud vyplávajú z prístavu v tureckom meste Marmaris 14. mája 2026. Desiatky lodí iniciatívy Global Sumud Flotilla vo štvrtok vyplávali z prístavu na juhovýchode Turecka. Títo aktivisti sa pokúsia prelomiť izraelskú námornú blokádu Pásma Gazy a priviezť na toto vojnou zničené územie humanitárnu pomoc. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Foto: TASR/AP

Dublin 18. mája (TASR) - Medzi aktivistami z iniciatívy Global Sumud Flotilla, ktorých v pondelok zajalo izraelské námorníctvo, je aj sestra írskej prezidentky Catherine Connollyovej. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Organizátori plavby vo vyhlásení pre agentúru AFP uviedli, že medzi „nezákonne unesenými“ bola aj lekárka a sestra írskej prezidentky Margaret Connollyová. Na zadržaných lodiach bolo spolu osem írskych občanov.

Írska prezidentka je v súčasnosti na návšteve Spojeného kráľovstva a správu o zadržaní svojej sestry označila za „znepokojujúcu“. „Veľmi sa o ňu bojím a tiež sa veľmi bojím o jej kolegov na palube,“ uviedla po rokovaní s britským kráľom Karolom III..

Írsko je podľa agentúry AFP jedným z najhlasnejších kritikov izraelského postupu v Pásme Gazy a v reakcii na to v roku 2024 uznalo Palestínu ako štát. Izrael reagoval v decembri 2024 uzavretím svojho vyslanectva v Dubline.

Izraelský minister zahraničia Gideon Saar minulý rok označil Dublin za „hlavné mesto antisemitizmu vo svete“ po tom, čo tamojšia mestská rada navrhla premenovať park pomenovaný po šiestom prezidentovi Izraela Chajimovi Herzogovi, ktorý sa narodil v roku 1918 v severoírskom Belfaste.
