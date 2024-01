Medzi Čínou a Hongkongom začala platiť dohoda o uznávaní rozsudkov

Hongkong 29. januára (TASR) - Čínske súdy budú môcť na základe nového zákona, ktorý nadobudol účinnosť v pondelok, uplatňovať svoje rozhodnutia aj v Hongkongu - osobitnej administratívnej oblasti Číny, kde platí odlišný právny systém, informuje agentúra AFP.



Nový zákon, ktorý je výsledkom dohody medzi hongkonským ministerstvom spravodlivosti a čínskym Najvyšším súdom z roku 2019, tak umožní obojstranné uznávanie súdnych rozsudkov v Hongkongu a Číne v občianskoprávnych alebo obchodných sporoch, ale len v prípade, ak o to strany súdneho sporu požiadajú.



Podľa vyhlásenia hongkonského ministerstva to povedie k zníženiu potreby strán opätovne riešiť ten istý spor na súdoch na pevninskej Číne aj v Hongkongu, čím sa znížia riziká, právne náklady a čas zvyčajne spojený s cezhraničným presadzovaním takýchto rozsudkov. Zároveň by toto opatrenie malo podľa predstaviteľov viesť k vyššej miere istoty a predvídateľnosti.



"Rozsudky vydané v Číne nenadobudnú automaticky platnosť v Hongkongu a majetok v Hongkongu nebude po nadobudnutí účinnosti dohody priamo skonfiškovaný pevninskou Čínou," uviedlo hongkonské ministerstvo.



V novom opatrení sú zahrnuté aj výnimky týkajúce sa verdiktov o platobnej neschopnosti či námorných a arbitrážnych záležitostí.



Podľa agentúry Reuters nie je zatiaľ jasné, akým spôsobom sa bude dohoda o vzájomnom uznávaní a presadzovaní súdnych rozsudkov uplatňovať vzhľadom na to, že v tejto súvislosti neexistuje v Číne precedens.



V Hongkongu - ako bývalej britskej kolónii - tradične uplatňuje systém anglo-amerického práva, ktorý je odlišný od právneho systému pevninskej Číny. Táto odlišnosť sa podľa AFP sa často spomína ako jeden z rozhodujúcich faktorov, ktorý lákal do Hongkongu medzinárodných investorov.



Pozorovatelia na druhú stranu tvrdia, že táto právna bariéra medzi Hongkongom a Čínou sa začala postupne rozpadať po prijatí po zákona o národnej bezpečnosti v roku 2020, ktorého cieľom je potlačiť nesúhlas a kritické vyjadrenia voči komunistickej vláde v Pekingu.