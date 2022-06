Medzi Fínskom a Tureckom je o niečo viac porozumenia, tvrdí Niinistö

Helsinki 28. júna (TASR) - Fínsky prezident Sauli Niinistö v utorok pred začiatkom summitu NATO v Madride povedal, že medzi Fínskom a Tureckom je aktuálne o niečo viac vzájomného porozumenia.



Podľa svojich slov nie je ani optimistický, ani pesimistický, pokiaľ ide o výsledok prebiehajúcich rokovaní o vstupe Fínska do Severoatlantickej aliancie. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



"Panuje všeobecný názor, že diskusie prebehli o niečo lepšie, čo by malo znamenať, že porozumenie na oboch stranách o niečo narástlo," povedal Niinistö s odkazom na rozhovory medzi diplomatmi pred svojím stretnutím s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, ktoré je naplánované na utorok.



Očakáva sa, že lídri NATO na summite vyzvú Erdogana, aby zrušil veto v súvislosti so snahou Fínska a Švédska vstúpiť do obrannej aliancie.



Turecký prezident tvrdí, že Fínsko a Švédsko poskytujú útočisko členom zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK) a tiež stúpencom exilového moslimského duchovného Fethullaha Gülena, ktorý podľa Ankary stojí za neúspešným pokusom o prevrat v Turecku z roku 2016. Turecko preto blokuje proces vstupu oboch uvedených severských štátov do organizácie NATO.