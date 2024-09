Medzi Holíčom a českým Hodonínom stavajú protipovodňovú bariéru

Holíč/Hodonín 14. septembra (TASR) - Približne od 11.00 h 23 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a 20 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí zo Záhoria až doteraz stavia mobilnú protipovodňovú bariéru na moste nad riekou Morava medzi Holíčom a českým Hodonínom.



Rieka Morava aktuálne stúpa rýchlosťou približne 10 centimetrov za hodinu. Hasiči okrem stavania bariéry na miesto navážajú aj vrecia s pieskom. Nepriaznivé počasie znásobuje silný vietor, ktorý práce sťažuje.



Ako uviedol pre TASR veliteľ modulu kontroly šírenia povodní Juraj Jurdík z HaZZ, hliníková bariéra je vysoká 1,3 metra a bude dlhá zhruba 400 metrov. To by malo byť dostačujúce na zabránenie vyliatiu vody. Bariéru budú stavať ešte dve hodiny.



Podľa hasičov situácia bude závisieť od stavu rieky Morava v českých Jeseníkoch a na Beskydoch. Zároveň od toho, na ktorú stranu sa rieka vyleje.



Starostovia obcí nielen v súvislosti s intenzívnym dažďom, ale aj silnejúcim vetrom vyzývajú obyvateľov na zvýšenú opatrnosť. "Upozorňujeme občanov na nebezpečenstvo silného vetra, ktorý sa očakáva až do nedele 3.00 h rána. Odporúčame neparkovať v blízkosti stromov, zabezpečiť si majetok proti vplyvom silného vetra. Je možné očakávať aj výpadky elektrického prúdu," informovala na sociálnej sieti starostka obce Radošovce Iveta Matúšová.