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Medzi nezvestnými po zemetrasení vo Venezuele sú aj deportovaní z USA
Deportačný let z Miami pristál na letisku v Caracase niekoľko hodín predtým, než Venezuelu v stredu miestneho času zasiahlo dvojité zemetrasenie.
Autor TASR
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Caracas 30. júna (TASR) - Medzi nezvestnými po zemetrasení vo Venezuele je viac než 100 ľudí, ktorých len krátko pred otrasmi deportovali zo Spojených štátov. S odvolaním sa na preživších o tom v pondelok informovala agentúra AP.
Deportačný let z Miami pristál na letisku v Caracase niekoľko hodín predtým, než Venezuelu v stredu miestneho času zasiahlo dvojité zemetrasenie.
Z údajov iniciatívy Human Rights First vyplýva, že na palube lietadla bolo 146 Venezuelčanov vrátane 19 žien a siedmich detí, ktorých následne previezli do hotela v La Guaira, jednej z oblastí najviac postihnutých prírodnou katastrofou.
Na mieste podľa jednej z preživších podstúpili lekárske vyšetrenia a dostali doklady totožnosti. Úrady im oznámili, že na druhý deň pôjdu domov. Krátko nato udrelo zemetrasenie s dvoma silnými otrasmi s magnitúdou 7,2 a 7,5.
Päťdesiatosemročná Lisbeth Portillová uviedla, že z trosiek hotela unikla spolu s približne 20 ďalšími deportovanými osobami, s ktorými blúdila po uliciach a hľadala pomoc. „Prešli sme asi päť kilometrov a ja som plakala a plakala. Nebolo možné sa s nikým spojiť,“ povedala v telefonickom rozhovore zo svojho domova v meste Maracaibo.
Portillová sa stala obeťou hromadných deportácií administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorá presadzuje tvrdú protiimigračnú politiku. Iniciatíva Human Rights First zaznamenala v máji 288 deportačných letov z USA do 38 krajín vrátane Burkiny Faso, Kambodže, Kamerunu, Čile a Pobrežia Slonoviny. Dvanásť takýchto letov sa uskutočnilo do Venezuely.
V latinskoamerickej krajine v dôsledku zemetrasenia zahynulo najmenej 1719 ľudí. Geologický úrad Spojených štátov (USGS) uvádza, že je 44-percentná šanca, že konečný počet obetí prekročí hranicu 10.000. Zranených je viac ako 5000 a desaťtisíce osôb sú stále nezvestné.
Deportačný let z Miami pristál na letisku v Caracase niekoľko hodín predtým, než Venezuelu v stredu miestneho času zasiahlo dvojité zemetrasenie.
Z údajov iniciatívy Human Rights First vyplýva, že na palube lietadla bolo 146 Venezuelčanov vrátane 19 žien a siedmich detí, ktorých následne previezli do hotela v La Guaira, jednej z oblastí najviac postihnutých prírodnou katastrofou.
Na mieste podľa jednej z preživších podstúpili lekárske vyšetrenia a dostali doklady totožnosti. Úrady im oznámili, že na druhý deň pôjdu domov. Krátko nato udrelo zemetrasenie s dvoma silnými otrasmi s magnitúdou 7,2 a 7,5.
Päťdesiatosemročná Lisbeth Portillová uviedla, že z trosiek hotela unikla spolu s približne 20 ďalšími deportovanými osobami, s ktorými blúdila po uliciach a hľadala pomoc. „Prešli sme asi päť kilometrov a ja som plakala a plakala. Nebolo možné sa s nikým spojiť,“ povedala v telefonickom rozhovore zo svojho domova v meste Maracaibo.
Portillová sa stala obeťou hromadných deportácií administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorá presadzuje tvrdú protiimigračnú politiku. Iniciatíva Human Rights First zaznamenala v máji 288 deportačných letov z USA do 38 krajín vrátane Burkiny Faso, Kambodže, Kamerunu, Čile a Pobrežia Slonoviny. Dvanásť takýchto letov sa uskutočnilo do Venezuely.
V latinskoamerickej krajine v dôsledku zemetrasenia zahynulo najmenej 1719 ľudí. Geologický úrad Spojených štátov (USGS) uvádza, že je 44-percentná šanca, že konečný počet obetí prekročí hranicu 10.000. Zranených je viac ako 5000 a desaťtisíce osôb sú stále nezvestné.