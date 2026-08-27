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Medzi obeťami katastrofy v Nepále sú už traja Maďari, tvrdí rezort

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Na snímke chlapec kráča v bahne po ulici po lokálnych prívalových povodniach v okrese Nuwot v Nepále vo štvrtok 27. augusta 2026. Foto: TASR/AP

Počet potvrdených maďarských obetí stúpol na tri po tom, čo diplomati identifikovali ďalšie telo.

Autor TASR
Budapešť/Káthmandú 27. augusta (TASR) - Prírodná katastrofa v nepálsko-tibetskej pohraničnej oblasti si vyžiadala životy aj troch maďarských občanov. Vo štvrtok to oficiálne potvrdilo maďarské ministerstvo zahraničných vecí na základe najnovších overených informácií z veľvyslanectva v Pekingu. S odvolaním sa na server szeretlekmagyarorszag.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Počet potvrdených maďarských obetí stúpol na tri po tom, čo diplomati identifikovali ďalšie telo. Maďarské zastupiteľstvo v regióne momentálne nepretržite koordinuje prevoz pozostatkov a komunikáciu s príbuznými. Na mieste spolupracuje s úradom zahraničných vecí Tibetskej autonómnej oblasti, príslušnou cestovnou kanceláriou a diplomatickými misiami členských štátov EÚ a schengenu.

Ničivá katastrofa v Himalájach, ktorá zasiahla oblasť vyhľadávanú turistami a horolezcami, má už viac ako 360 obetí. Nepálske záchranné zložky doteraz objavili 359 tiel, kým čínske úrady na svojej strane hranice hlásia tri úmrtia. Pátracie akcie v horskom teréne stále pokračujú. Nepálske a čínske úrady evidujú takmer 1500 nezvestných vrátane viac než 650 cudzincov z vyše 30 krajín.

Nepál zasiahli v stredu lokálne prívalové povodne, ktoré v regióne hraničiacom s Tibetom zničili viaceré dediny a poškodili cesty, mosty a energetické zariadenia.


(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
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