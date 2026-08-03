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Medzi obeťami ruského útoku na čerpaciu stanicu je aj dieťa

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Na snímke, ktorú poskytli ukrajinské záchranné služby, hasiči zasahujú počas požiaru na čerpacej stanici po ruskom dronovom útoku v Dnepropetrovskej oblasti na východe Ukrajiny v pondelok 3. augusta 2026. Foto: TASR/AP

Veliteľ oblastnej vojenskej a civilnej správy Olexandr Hanža v príspevku na platforme Telegram doplnil, že na mieste útoku vypukol požiar.

Autor TASR
Kyjev 3. augusta (TASR) - Najmenej traja ľudia vrátane osemročného chlapca zahynuli pri ruskom útoku na čerpaciu stanicu v v oblasti Kryvého Rihu v Dnepropetrovskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny. Ďalších šesť ľudí utrpelo zranenia. S odvolaním sa na miestne úrady o tom v pondelok informovala agentúra DPA.

Veliteľ oblastnej vojenskej a civilnej správy Olexandr Hanža v príspevku na platforme Telegram doplnil, že na mieste útoku vypukol požiar. Zverejnil aj fotografiu poškodenej čerpacej stanice a záchranára, ktorý sa snaží uhasiť horiace auto.

Rusko v uplynulých týždňoch opakovane útočilo na čerpacie stanice na Ukrajine. Túto taktiku zvolilo po tom, čo Ukrajina zintenzívnila útoky na ruské ropné zariadenia s cieľom narušiť dodávky pohonných látok pre ruské jednotky na fronte a znížiť príjmy využívané na financovanie vojny proti Ukrajine.
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