Medzi obeťami ruského útoku na Ternopiľ je i sedemročné dieťa z Poľska

Hasiči a záchranári prehľadávajú trosky niekoľkoposchodovej obytnej budovy zničenej po ruskom útoku v meste Ternopiľ, na západe Ukrajiny 19. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Wewior spresnil, že dievča zahynulo počas ruského útoku spoločne so svojou matkou.

Varšava/Ternopiľ 22. novembra (TASR) - Počas tohtotýždňových ruských útokov na civilistov v ukrajinskom meste Ternopiľ zahynulo aj sedemročné poľské dievčatko, uviedol v piatok hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí Maciej Wewior. TASR informuje podľa správy agentúry PAP.

„Počas noci z 18. na 19. novembra Rusko útočilo na civilistov v Ternopile,“ napísal Wewior v príspevku na platforme X. „Medzi obeťami tohto ohavného činu je aj sedemročná Poľská občianka - Amelka,“ dodal.

Wewior spresnil, že dievča zahynulo počas ruského útoku spoločne so svojou matkou. „Naša diplomatická misia zostáva v pravidelnom kontakte s úradmi Ternopiľskej oblasti,“ uistil.

K útoku na spomínané mesto, ktoré sa nachádza na západe Ukrajiny, došlo v stredu nadránom. Ruské jednotky v ten deň útočili na Ukrajinu vyše 470 dronmi a takmer 50 raketami, pripomína PAP.

V Ternopile došlo k poškodeniu dvoch obytných budov, čo vyústilo aj do požiarov. V piatok stúpol počet obetí týchto útokov na najmenej 31 vrátane dvoch detí po tom, čo záchranári z trosiek vytiahli ďalšie telá. Zranenia utrpelo dovedna 94 ďalších ľudí a 13 osôb zostáva nezvestných.
