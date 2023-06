Medzi obeťami stroskotania lode pri Grécku bolo zhruba 350 Pakistancov

Islamabad 23. júna (TASR) - Na lodi s migrantami, ktorá sa minulý týždeň potopila pri pobreží Grécka, bolo podľa odhadov 350 Pakistancov. V piatok to oznámil pakistanský minister vnútra Rana Sanaulláh. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Väčšina Pakistancov sa pokladá za mŕtvych, keďže iba 12 z viac ako 100 zachránených osôb pochádzalo z Pakistanu, povedal Sanaulláh poslancom v parlamente v hlavnom meste Islamabad.



Doposiaľ sa podľa neho podarilo nájsť a identifikovať najmenej 82 tiel Pakistancov. Pri určovaní totožnosti ďalších pomôžu testy DNA. Viac ako 250 rodín tvrdí, že ich blízki sú stále nezvestní.



Loď sa 14. júna prevrátila a potopila pri gréckom Peloponéze so 750 ľuďmi na palube, čím táto tragédia patrí k najhorším v Stredozemnom mori. Prežilo len 104 mužov - Egypťanov, Pakistancov, Sýrčanov a Palestínčanov - a z mora vytiahli 82 tiel.



V súvislosti s potopením preplneného pašeráckeho plavidla pakistanské úrady v stredu oznámili, že zatkli sedem osôb z prevádzačského gangu. Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf vyhlásil, že kroky na rozloženie pašeráckych sietí budú pokračovať.



Každý z ľudí, ktorí s nádejou na lepší život smerovali po nebezpečnej ceste do Európy, zaplatil prevádzačom od 5000 do 8000 dolárov, uviedli pakistanské úrady.