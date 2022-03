Medzi obeťami útokov v Bnej Braku sú aj dvaja občania Ukrajiny

Jeruzalem 30. marca (TASR) - Izraelská polícia v stredu informovala, že medzi obeťami utorkových útokov v meste Bnej Brak sú aj dvaja občania Ukrajiny, ktorí v Izraeli pracovali.



Muži boli vo veku 23 a 32 rokov. O ich identite nie sú ďalšie podrobnosti a nie je ani známe, ako dlho už žili v Izraeli, informoval denník The Times of Israel (ToI).



Izraelská polícia zverejnila identitu zvyšných troch obetí, ktorými sú Izraelčania vo veku 29, 32 a 36 rokov.



Podľa ToI sa v stredu uskutoční pohreb dvoch obetí útoku. Izraelské médiá uviedli, že mladší z nich, 29-ročný Avišaj Jehezkel, pri útoku vlastným telom ochránil svojho dvojročného syna, ktorého v čase, keď došlo k útoku, kočíkoval na ulici.



K spomínanému útoku došlo v utorok večer v dvoch rôznych lokalitách ultraortodoxného mesta Bnej Brak východne od Tel Avivu, kde začal do ľudí na ulici strieľať ozbrojený muž.



Izraelský minister obrany Benny Ganc v utorok večer krátko po útoku v Bnej Braku avizoval, že bezpečnostné sily využijú "všetky prostriedky", aby najnovšiu sériu útokov v Izraeli ukončili.



Izraelský premiér Naftali Bennett pred stredajšími pohrebmi dvoch z piatich ľudí zabitých pri streľbe v Bnej Braku vyhlásil, že Izrael je vystavený "vlne arabského terorizmu".