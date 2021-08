Medzi obeťami útoku v Kábule sú dvaja Briti a dieťa britského občana

Londýn 27. augusta (TASR) - Medzi obeťami štvrtkového samovražedného útoku na kábulskom letisku sú aj dvaja Briti a dieťa britského občana. S odvolaním sa na piatkové vyhlásenie šéfa britského rezortu diplomacia Dominica Raaba o tom informovala agentúra AFP.



"Bol som hlboko zarmútený, keď som zistil, že pri včerajšom teroristickom útoku boli zabití dvaja britskí štátni príslušníci a dieťa iného britského občana, pričom ďalšie dve osoby sú zranené," uviedol Raab.



Podľa televízie Sky News je jeden z dvojice zranených britským občanom. Túto osobu premiestnili na letisko v Kábule, kde ju ošetrili vojenskí zdravotníci. Neskôr má byť evakuovaná do Veľkej Británie.



Druhým zraneným je afganské dieťa s väzbou na britskú rodinu. Zo zranení sa lieči v kábulskej nemocnici.



Všetky tri britské obete pochádzali z troch rozličných rodín čakajúcich pred medzinárodným letiskom Hámida Karzaja na evakuačný let z Afganistanu, píše Sky News.



"Včerajší opovrhnutiahodný útok iba potvrdzuje nebezpečenstvo, ktorému musia čeliť ľudia v Afganistane, a zdôrazňuje, prečo robíme všetko pre to, aby sme tých ľudí odtiaľ dostali. Ich rodinám ponúkame konzulárnu podporu," dodal Raab.



Útok podniknutý teroristami z afganskej odnože skupiny Islamský štát (IS) si vyžiadal životy 13 amerických vojakov a zranil ďalších 18. Presný počet zabitých Afgancov ešte nie je známy.



Podľa britskej stanice BBC zahynulo pri útoku najmenej 90 ľudí a ďalších 150 bolo zranených. Panarabská stanica al-Džazíra však píše o najmenej 110 obetiach. Americká stanica CBS informovala o najmenej 170 zabitých. Afganské hnutie Taliban uviedlo, že pri útoku zomrelo najmenej 28 jeho členov.



Pôvodné správy hovorili o dvoch bombových útokoch. Podľa piatkového vyhlásenia Pentagónu však pred bránou letiska došlo len k jednej explózii, ktorú vykonal samovražedný atentátnik.