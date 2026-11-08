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Medzi obeťami útoku v Krakove sú zrejme dvaja cudzinci
Poľská vláda vyhlásila od nedele dvojdňový štátny smútok za obete útoku. V Krakove visia čierne zástavy, ako aj poľské vlajky s čiernymi stuhami.
Autor TASR
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Krakov 8. novembra (TASR) - Hlavné námestie (Rynek Główny) v poľskom meste Krakov je pre verejnosť čiastočne uzavreté. Miesto sobotňajšieho útoku, ktorý si vyžiadal šesť obetí na životoch, je ohradené červeno-bielou páskou. Na mieste stále pracujú policajti, kriminalistickí experti a zástupcovia prokuratúry. Uzavreté sú aj ulice, po ktorých páchateľ unikal. Informovali o tom poľské médiá a agentúra AFP, píše TASR.
Ľudia prinášajú na námestie kvety a zapaľujú sviečky, aby si uctili pamiatku obetí streľby, ktorú podľa úradov spáchal muž fascinovaný krajne pravicovými ideológiami. Polícia kontroluje batožinu zamestnancov kaviarní a reštaurácií na námestí.
Do nedele poludnia je pre verejnosť uzavretý aj ikonický Kostol Nanebovzatia Panny Márie. O 16.00 h sa tam uskutoční omša za obete útoku a zranených. „Buďme v tejto náročnej chvíli spolu. Spojme sa v spoločnej modlitbe a vzájomnej podpore,“ vyzval kardinál Grzegorz Ryš.
Poľská vláda vyhlásila od nedele dvojdňový štátny smútok za obete útoku. V Krakove visia čierne zástavy, ako aj poľské vlajky s čiernymi stuhami.
K útoku došlo v sobotu 7. novembra približne o 15.00 h na Hlavnom námestí v historickom centre Krakova. Útočník strieľal na náhodných ľudí z idúceho auta. Následne pokračoval v jazde. Podľa polície i záberov dostupných na sociálnych sieťach muž v blízkosti križovatky ulíc Dietla a Stradomska vyskočil zo svojho auta a začal strieľať na dvoch policajtov z poloautomatickej pušky.
Zverejnené zábery zachytávajú oboch policajtov, ako strieľajú na útočníka vo vojenskom oblečení vrátane nepriestrelnej vesty. Jednému z nich sa podarilo páchateľa vážne postreliť napriek tomu, že sám utrpel zranenia. Podľa poľského denníka Gazeta Wyborcza sú jeho zranenia veľmi vážne a bojuje o život. Na internete koluje výzva na darovanie krvi A Rh+.
Ako s odvolaním sa na poľskú polície v nedeľu informovala agentúra AFP, medzi šiestimi obeťami je aj britský občan a zrejme aj ďalšia cudzinka.
V zozname 15 zranených sú okrem Poliakov aj občania Rakúska, Británie, Nemecka, Portugalska a Ruska, informovali úrady poľskú tlačovú agentúru PAP.
Polícia medzičasom potvrdila nález troch tiel v dome strelca v meste Ostrowiec Šwiętokrzyski, ležiacom približne 150 kilometrov severovýchodne od Krakova. Podľa polície ide o útočníkových rodičov a sestru. Z bytu bolo zaistených sedem strelných zbraní, uviedla polícia.
Páchateľom útoku je 24-ročný poľský občan, ktorého po zásahu dvojice policajtov previezli do nemocnice. Jeho stav je údajne kritický.
Útočník, identifikovaný v poľských médiách ako Michal O., nemal v minulosti záznam v registri trestov. Bol členom streleckého klubu, rovnako ako jeho otec.
Ľudia prinášajú na námestie kvety a zapaľujú sviečky, aby si uctili pamiatku obetí streľby, ktorú podľa úradov spáchal muž fascinovaný krajne pravicovými ideológiami. Polícia kontroluje batožinu zamestnancov kaviarní a reštaurácií na námestí.
Do nedele poludnia je pre verejnosť uzavretý aj ikonický Kostol Nanebovzatia Panny Márie. O 16.00 h sa tam uskutoční omša za obete útoku a zranených. „Buďme v tejto náročnej chvíli spolu. Spojme sa v spoločnej modlitbe a vzájomnej podpore,“ vyzval kardinál Grzegorz Ryš.
Poľská vláda vyhlásila od nedele dvojdňový štátny smútok za obete útoku. V Krakove visia čierne zástavy, ako aj poľské vlajky s čiernymi stuhami.
K útoku došlo v sobotu 7. novembra približne o 15.00 h na Hlavnom námestí v historickom centre Krakova. Útočník strieľal na náhodných ľudí z idúceho auta. Následne pokračoval v jazde. Podľa polície i záberov dostupných na sociálnych sieťach muž v blízkosti križovatky ulíc Dietla a Stradomska vyskočil zo svojho auta a začal strieľať na dvoch policajtov z poloautomatickej pušky.
Zverejnené zábery zachytávajú oboch policajtov, ako strieľajú na útočníka vo vojenskom oblečení vrátane nepriestrelnej vesty. Jednému z nich sa podarilo páchateľa vážne postreliť napriek tomu, že sám utrpel zranenia. Podľa poľského denníka Gazeta Wyborcza sú jeho zranenia veľmi vážne a bojuje o život. Na internete koluje výzva na darovanie krvi A Rh+.
Ako s odvolaním sa na poľskú polície v nedeľu informovala agentúra AFP, medzi šiestimi obeťami je aj britský občan a zrejme aj ďalšia cudzinka.
V zozname 15 zranených sú okrem Poliakov aj občania Rakúska, Británie, Nemecka, Portugalska a Ruska, informovali úrady poľskú tlačovú agentúru PAP.
Polícia medzičasom potvrdila nález troch tiel v dome strelca v meste Ostrowiec Šwiętokrzyski, ležiacom približne 150 kilometrov severovýchodne od Krakova. Podľa polície ide o útočníkových rodičov a sestru. Z bytu bolo zaistených sedem strelných zbraní, uviedla polícia.
Páchateľom útoku je 24-ročný poľský občan, ktorého po zásahu dvojice policajtov previezli do nemocnice. Jeho stav je údajne kritický.
Útočník, identifikovaný v poľských médiách ako Michal O., nemal v minulosti záznam v registri trestov. Bol členom streleckého klubu, rovnako ako jeho otec.