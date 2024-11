Medzi obeťami v Číne po náraze auta do ľudí nie je nikto zo zahraničia

Peking 13. novembra (TASR) - Medzi 35 obeťami po pondelkovom náraze auta do ľudí v športovom centre v juhočínskom meste Ču-chaj nie je nikto zo zahraničia, oznámil v stredu hovorca ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Lin Ťien v reakcii na incident vyhlásil, že Čína je jednou z najbezpečnejších krajín na svete. "Čínska vláda prijímala a naďalej bude prijímať účinné opatrenia na zabezpečenie života ľudí a sociálnej stability," dodal na tlačovom brífingu. Spresnil, že Peking chce chrániť bezpečnosť všetkých cudzincov v krajine.



Okrem 35 obetí utrpelo po náraze auta do ľudí zranenia ďalších 43 ľudí. Šesťdesiatdvaročný vodič z miesta incidentu ušiel, polícia ho však neskôr zadržala.



Predbežné vyšetrovanie naznačuje, že motívom zadržaného muža bola nespokojnosť s rozdelením majetku pri rozvode. K situácii sa pomerne nezvyčajne vyjadril aj čínsky prezident Si Ťin-pching, ktorý vyzval na potrestanie páchateľa v súlade so zákonom.