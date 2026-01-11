< sekcia Zahraničie
Medzi obeťami výbuchu plynovej fľaše v Pakistane sú i nevesta a ženích
Autor TASR
Islamabád 11. januára (TASR) — Výbuch plynovej fľaše zabil najmenej osem ľudí vrátane nevesty a ženícha počas svadobnej hostiny v pakistanskom hlavnom meste, uviedla v nedeľu miestna polícia. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
K výbuchu došlo v noci v obytnej štvrti v centre mesta a časť domu sa zrútila, uviedla polícia s tým, že sedem ľudí bolo zranených. Vyšetrovanie okolností nešťastia stále prebieha.
Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf vyjadril smútok nad stratou na životoch a vyslovil sústrasť rodinám obetí, uvádza sa vo vyhlásení jeho kancelárie. Nariadil dôkladné vyšetrovanie prípadu a zdravotníckym orgánom prikázal, aby zabezpečili, že zranení dostanú čo najlepšiu liečbu.
Mnohé pakistanské domácnosti sa podľa AP spoliehajú na fľaše so skvapalneným plynom kvôli nízkemu tlaku zemného plynu v potrubí. Ich používanie spojené s únikom plynu sa spája s viacerými smrteľnými nehodami.
