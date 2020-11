Medzi podozrivými v súvislosti s útokom vo Viedni sú aj cudzinci

Viedeň 4. novembra (TASR) - Medzi osobami podozrivými z napojenia na páchateľa teroristického útoku, ktorý sa odohral v pondelok večer vo Viedni, sú občania niekoľkých krajín. Oznámil to v stredu viedenský policajný šéf Gerhard Pürstl.



Spresnil, že polícia v súvislosti s útočníkom zadržala občanov Ruska, Bangladéša, Severného Macedónska a Turecka. Niektorí z nich majú aj rakúske občianstvo. Občan Ruska má čečenský pôvod, spresnila rozhlasová stanica Hlas Ameriky. Vek zadržaných sa pohybuje od 18 do 26 rokov.



Pürstl informoval, že vyšetrovanie útoku pokračuje. Zopakoval, že bolo vykonaných aj 18 bytových prehliadok. Uviedol, že polícia vyšetruje aj možnú súvislosť s nedávnymi islamistickými útokmi vo Francúzsku.



Polícia vo Švajčiarsku v utorok oznámila, že v súvislosti s teroristickým útokom vo Viedni zatkla na svojom území dve osoby vo veku 18 a 24 rokov. K ich zatknutiu došlo v meste Winterthur v rámci spoločnej operácie s rakúskymi orgánmi.



V októbri odhalila švajčiarska polícia práve vo Winterthure náborára džihádistickej organizácie Islamský štát.



Pondelňajšia streľba v centre Viedne a útoky na ďalších piatich miestach si vyžiadali štyri obete na životoch a najmenej 22 zranených. Útočníkom bol podľa polície 20-ročný Kujtim Fejzulai, ktorý mal rakúske aj severomacedónske občianstvo. Páchateľa polícia krátko po útoku zastrelila.



Rakúsky minister vnútra v stredu potvrdil, že Fejzulai konal sám. K útoku sa neskôr prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS).