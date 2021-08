Medzi Poľskom a Bieloruskom blokujú 32 Afgancov

Varšava 20. augusta (TASR) - Opoziční zákonodarcovia v Poľsku aj ľudskoprávne skupiny vyzvali v piatok vládu, aby pomohla skupine migrantov z Afganistanu, ktorí uviazli na hranici s Bieloruskom. Informovala o tom agentúra DPA.



Skupina 32 Afgancov strávila podľa tlačovej agentúry PAP posledných 12 dní na otvorenom hraničnom priestranstve medzi Poľskom a Bieloruskom – neďaleko poľskej obce Usnarz Górny. Poľská pohraničná stráž utečencov obkľúčila a zabránila im v pohybe ďalej tým, že ich blokovala svojimi vozidlami, pričom na bieloruskej strane hranice boli viditeľné ozbrojené bezpečnostné sily.



"Je to neľudská a škandalózna situácia, že Poľsko spolu s Bieloruskom drží týchto ľudí uväznených na hranici," povedal pre televíznu stanicu Polsat News ľavicový zákonodarca Maciej Konieczny. Dodal, že Afganci potrebujú ochranu a že poľskí pohraničníci porušujú medzinárodné právo.



Podľa agentúry AP skupina pre práva utečencov Fundacja Ocalenie potvrdila, že poľské úrady odmietajú Afgancov vpustiť a bieloruské sily ich nepustia späť. Skupina vyzvala poľské úrady, aby umožnili týmto ľuďom požiadať o štatút utečenca. "V súlade s platným zákonom v Poľsku by mal každý z týchto ľudí mať možnosť podať žiadosť o ochranu," vysvetlil predstaviteľ skupiny Piotr Bystrianin.



Koncom mája bieloruský prezident Alexandr Lukašenko oznámil, že jeho krajina v reakcii na tvrdšie západné sankcie už nebude brániť migrantom cestovať ďalej do EÚ. Odvtedy krajiny so spoločnými hranicami s Bieloruskom, najmä Litva, zaznamenávajú dramatický nárast počtu migrantov. Aj na Poľsko sa v poslednom čase zvýšil tlak, pričom tamojšia národná konzervatívna vláda uplatňuje voči utečencom reštriktívnu politiku.