KORONAVÍRUS:Medzi Rakúskom a Talianskom prestali premávať osobné vlaky

Viedeň/Rím 11. marca (TASR) - V súvislosti so šírením nového druhu koronavírusu v stredu pozastavili v celom rozsahu osobnú železničnú dopravu medzi Rakúskom a Talianskom. Informovali o tom tlačové agentúry APA a DPA.



Podľa zverejnených údajov je najnovším opatrením postihnutých desať vlakových spojov v smere do Talianska a rovnaký počet v smere opačnom. Rakúske železnice už predtým pozastavili premávku nočných vlakov do Talianska.



Na rakúskom území sú teraz predmetné spoje ukončené v mestách Villach a Innsbruck. Regionálnu železničnú dopravu v oblasti Brennerského priesmyku nahrádzajú autobusmi.



Premávka nákladných vlakov do Talianska je zachovaná, v pohraničných staniciach sa však striedajú čaty, uviedol hovorca Rakúskych spolkových dráh (ÖBB) Daniel Pinka. Dodal, že osobná doprava na všetkých ostatných medzištátnych trasách je naďalej zabezpečovaná podľa cestovného poriadku.



Zatiaľ posledným vlakom, ktorý prešiel cez rakúsko-taliansku hranicu, bol rýchlik Eurocity v smere do Innsbrucku a Mníchova. Na hranici s Talianskom sa majú v rámci boja proti novému koronavírusu začať v stredu aj avizované kontroly v automobilovej doprave, pripomenula DPA. Podľa vyjadrenia policajného hovorcu Stefana Edera si tieto kontroly vyžadujú "náročné prípravy" vrátane "stavebných opatrení", ako je odstránenie niektorých zvodidiel.



Rakúska vláda oznámila v utorok nové opatrenia v boji proti novému koronavírusu, ktoré znamenajú takmer úplné pozastavenie cestovania z Talianska do Rakúska, či už zo služobných, alebo súkromných dôvodov. Pre turistov, ktorí sa chcú na ceste z Talianska presúvať cez Rakúsko, platí, že tak majú urobiť bez zastavenia. Cestovné obmedzenia majú platiť prinajmenšom do 3. apríla, rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober však v stredu naznačil, že koronavírusová epidémia môže poznačiť spoločenský život na celé mesiace.



Počet známych prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, spôsobujúcim respiračné ochorenie COVID-19, v Rakúsku stúpol do stredajšieho rána na 206. Podľa aktuálnych údajov ministerstva zdravotníctva sa štyria pacienti - dvaja v Tirolsku a dvaja vo Viedni - medzičasom vyliečili. Ochoreniu COVID-19 v Rakúsku zatiaľ nikto nepodľahol.