Medzi rukojemníkmi Hamasu sú aj občania Poľska

Varšava 9. novembra (TASR) - Medzi rukojemníkmi, ktorých uniesli teroristi z hnutia Hamas začiatkom októbra pri útoku na Izrael, sú aj občania Poľska. Oznámil to vo štvrtok poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



"Medzi rukojemníkmi palestínskej teroristickej organizácie Hamas držanými v pásme Gazy sú Poliaci," uviedol Rau na tlačovej besede v Paríži po konferencii o humanitárnej pomoci pre pásmo Gazy.



Šéf poľskej diplomacie odmietol poskytnúť bližšie detaily vrátane počtu zadržiavaných Poliakov. Podľa vlastných slov tak spravil pre dobro rukojemníkov a pre diplomatické snahy Poľska súvisiace s ich prepustením.



Rau tiež uviedol, že poľská vláda sa pokúša zabezpečiť evakuáciu 20 poľských občanov z pásma Gazy, a to aj napriek zložitým podmienkam.



Hamas pri útoku na juh Izraela 7. októbra uniesol do pásma Gazy asi 240 ľudí a ďalších vyše 1400 zabil.