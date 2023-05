Medzi ruským a ukrajinským predstaviteľom vypukla v Ankare potýčka

Ankara 5. mája (TASR) - Na štvrtkovom stretnutí krajín čiernomorského regiónu v tureckej Ankare vypukla potýčka medzi členmi ukrajinskej a ruskej delegácie. Potvrdzuje to video zverejnené na sociálnych sieťach ukrajinským predstaviteľom Olexandrom Marikovským. TASR prevzala piatkovú správu z tlačovej agentúry DPA.



Ukrajinský delegát Marikovskyj video zverejnil vo štvrtok na Facebooku. Vidieť na ňom, ako počas summitu Organizácie pre hospodársku spoluprácu krajín čiernomorského regiónu (BSEC) v Ankare udiera ruského predstaviteľa a berie mu naspäť ukrajinskú vlajku.



Marikovskyj pri pózovaní pre fotografie držal ukrajinskú vlajku. Ruským delegát k nemu prišiel, modro-žltú vlajku schmatol a odchádzal s ňou preč. Marikovskyj sa za Rusom rozbehol, aby mu vlajku vzal späť, a pritom ho udieral.



Člena ruskej delegácie preventívne odviezli do nemocnice, napísala ruská štátna tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na ruské veľvyslanectvo. To označilo incident za "škandalózny".



Predseda tureckého parlamentu Mustafa Šentop odsúdil "provokačný útok niektorých členov" ukrajinskej delegácie a označil ho za neprijateľný. "Odsudzujem takéto správanie, ktoré narúša pokojné prostredie, ktoré sa Turecko pokúša vytvoriť," napísal Šentop na Twitteri.



V tureckom Istanbule sa v piatok koná stretnutie tureckých, ruských a ukrajinských predstaviteľov, ktorí budú diskutovať o predĺžení obilninovej dohody umožňujúcej vývoz ukrajinského obilia cez Čierne more.



Počas štvrtka pokračovali ruské útoky dronmi na ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Ruské sily útočili aj v iných častiach Ukrajiny - napríklad na ťažko skúšané mesto Bachmut vo východnej Doneckej oblasti.



Množstvo ukrajinských miest a obcí je takmer 15 mesiacov po začatí invázie Ruska na Ukrajinu zničených a o život prišli tisíce ľudí. Ešte stále nie sú na obzore žiadne konkrétne plány na prímerie či mier, dodáva DPA.