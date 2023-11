Medzi utečencami z KĽDR na drevenom člne bola aj tehotná žena

Soul 2. novembra (TASR) - Medzi štyrmi Severokórejčanmi, ktorí minulý mesiac na drevenom člne preplávali do Južnej Kórey bola aj tehotná žena. Vo štvrtok to povedal zdroj z juhokórejskej vlády, na ktorý sa odvolala tlačová agentúra Jonhap.



Pobrežná stráž zachytila 7,5 metrový čln východne od mesta Sokčcho 24. októbra. Juhokórejskí rybári tam predtým nahlásili "neobvyklý" čln. Prebehlíkmi boli tri ženy a jeden muž, ktorí podľa vlastných slov zo Severnej Kórey ušli pre nedostatok potravín.



Juhokórejský minister pre zjednotenie Kim Jong-ho v parlamente minulý mesiac uviedol, že KĽDR zrejme trpí veľmi vážnym nedostatkom potravín, a odvolal sa aj na informácie od prebehlíkov.



Najnovší prípad bol prvý od novembra 2019, keď do Južnej Kórey cez Japonské more priplávala skupina utečencov. Vtedy Južná Kórea vrátila do KĽDR dvoch ľudí, ktorí sa priznali k zavraždeniu svojich kolegov, členov posádky.



V máji juhokórejská armáda zachytila inú severokórejskú rybársku loď so skupinou utečencov.