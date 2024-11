Medzinárodná agentúra: Irán zvýšil svoje zásoby obohateného uránu

Viedeň 19. novembra (TASR) - Irán v posledných mesiacoch napriek medzinárodných požiadavkám znova zvýšil svoje zásoby vysoko obohateného uránu. Podnikol však kroky na to, aby rozširovanie týchto zásob zastavil. Vyplynulo to v utorok zo správ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), informuje TASR podľa agentúr AFP a AP.



Dôverná správa MAAE ukazuje, že iránske zásoby uránu obohateného na 60 percent dosahovali k 26. októbru 182,3 kilogramu, čo je o 17,6 kilogramu viac v porovnaní s predošlou štvrťročnou správou dozornej agentúry OSN z augusta.



Pri uráne obohatenom na 60-percentnú čistotu je potrebný len krátky technický krok na dosiahnutie úrovne 90 percent, použiteľnej na zbrojné účely, vysvetľuje AP. Na základe definície MAAE je jadrovú zbraň teoreticky možné vyrobiť zo 42 kilogramov uránu obohateného na 60 percent, ak bude ďalej obohatený na 90 percent.



Irán trvá na tom, že jeho jadrový program má výlučne mierové ciele. Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi však predtým varoval, že Teherán by mohol mať dostatok uránu na "niekoľko" bômb, ak sa pre ich výrobu rozhodne. Pripustil tiež, že jeho agentúra OSN nemôže garantovať, že iránske centrifúgy neboli použité na tajné obohacovanie uránu.



V novej správe MAAE sa tiež uvádza, že Teherán nepodnikol konkrétne kroky na zlepšenie spolupráce s agentúrou napriek žiadostiam Grossiho, ktorý bol na rokovaniach v Iráne minulý týždeň. Počas stretnutí sa však "hovorilo o možnosti, že Irán nebude ďalej rozširovať svoje zásoby uránu obohateného na 60 percent U-235", ako aj opatreniach MAAE, ktoré by to overili.



Deň po odchode Grossiho z Iránu, 16. novembra, inšpektori MAAE overili, že "Irán začal realizáciu prípravných opatrení zameraných na zastavenie nárastu svojich zásoby uránu obohateného na 60 percent U-235", a to v podzemných závodoch Fordú a Natanz.



Správ prišli pred tohtotýždňovým pravidelným zasadnutím Rady guvernérov MAAE vo Viedni. Západné krajiny zvažujú rezolúciu, ktorá by odsúdila Irán za nezlepšenie spolupráce s agentúrou. Podľa diplomatického zdroja je možné, že v prípade prijatia takejto rezolúcie by prísľuby Iránu dané počas návštevy šéfa MAAE stratili platnosť.