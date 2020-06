Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu: Irán zväčšuje zásoby uránu

Viedeň 5. marca (TASR) - Irán pokračuje v zvyšovaní zásob obohateného uránu a naďalej porušuje ustanovenia jadrovej dohody s veľmocami. Uvádza sa to v internom dokumente Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), do ktorého mala v piatok možnosť nahliadnuť agentúra AP.



Podľa dokumentu MAAE mal Irán k 20. máju k dispozícii 1,73 tony nízko obohateného uránu. Predstavuje to podstatné zvýšenie oproti februáru, keď toto množstvo predstavovalo zhruba 1,1 tony.



Jadrová dohoda z roku 2015 pritom stanovuje, že Irán môže mať k dispozícii maximálne 202,8 kilogramu nízko obohateného uránu.



Podľa citovaného dokumentu MAAE Teherán okrem toho pokračuje v obohacovaní uránu na úroveň 4,5 percenta. To je viac než hodnota 3,67 percenta, ktorú mu povoľuje jadrová dohoda.



Irán sa začal postupne odkláňať od ustanovení dohody po tom, ako od nej pred dvoma rokmi jednostranne odstúpil americký prezident Donald Trump. Dohovor s mocnosťami zaručoval Teheránu uvoľnenie medzinárodných sankcií výmenou za obmedzenie iránskeho jadrového programu.