Medzinárodná konferencia konzervatívcov CPAC Hungary bude koncom mája

Budapešť 7. februára (TASR) - Štvrtá budapeštianska medzinárodná konferencia Conservative Political Action Conference (CPAC) sa bude konať 29. a 30. mája. Oznámili to v piatok na serveri mandiner.hu organizátori podujatia, podľa ktorých ich cieľom je "nastoliť dobu patriotov", informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Prezident Nadácie CPAC Matt Schlapp a výkonný riaditeľ Centra pre základné práva (Alapjogokért Központ) Miklós Szánthó uviedli, že západná progresívna elita sa celé desaťročia starala výlučne o udržanie svojej moci.



"Prejavilo sa to ich podporou nelegálneho prisťahovalectva alebo vnucovaním rodovej teórie do západných vzdelávacích systémov. Ich nezodpovedné rozhodnutia viedli k vypuknutiu rusko-ukrajinskej vojny, ktorá ochromuje naše ekonomiky a ničí konkurencieschopnosť Západu," píšu organizátori.



Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na vlaňajšom treťom ročníku konferencie 15. apríla vyhlásil, že Maďarsko má v medzinárodnej politike váhu aj napriek tomu, že je malou krajinou. "Je v nás niečo príťažlivé, exotické. Možno jazyk, ktorému nikto nerozumie," dodal s tým, že Maďarsko zostáva konzervatívnym ostrovom v progresívno-liberálnom oceáne.



Pravicovú politickú konferenciu CPAC usporadúva každoročne od roku 1974 Americká konzervatívna únia (ACU). V takmer polstoročnej histórii sa z nej stalo podujatie, ktoré mobilizuje desaťtisíce konzervatívcov. V Európe sa prvýkrát uskutočnila v roku 2022 v Budapešti.











