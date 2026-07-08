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Medzinárodná operácia proti zneužívaniu detí: Doteraz zatkli 28 ľudí

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Europol poskytoval počas celého vyšetrovania kľúčovú podporu a koordináciu.

Autor TASR
Haag 8. júla (TASR) - Európsky policajný úrad (Europol) uskutočnil v spolupráci so zložkami zo siedmich krajín, vrátane ČR a Poľska, rozsiahlu operáciu proti sexuálnemu zneužívaniu detí. Doteraz bolo zatknutých 28 osôb, no tento počet pravdepodobne stúpne, informuje TASR podľa webu Europolu.

Operácia prebiehala od konca mája do polovice júna 2026 v Kanade, Česku, Nemecku, Nórsku, Poľsku, Švédsku a Švajčiarsku. Úradom sa podarilo zaistiť viac ako 460 predmetov, vrátane elektronických zariadení, krypto peňaženiek, drog a veľkého množstva dopingových látok.

Všetci podozriví sú muži vo veku od 22 do 54 rokov a niektoré z obetí boli rodinnými členmi niekoho z nich.

Vyšetrovatelia sa domnievajú, že platili kryptomenou za prístup na fóra na darkwebe, kde si mohli stiahnuť alebo prehliadať videá zneužívania detí. Budú čeliť obvineniam z uchovávania, získavania a zdieľania materiálu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí - tzv. CSAM.

Vyšetrovanie viedli nórske bezpečnostné zložky, ktoré v roku 2025 vyvinuli inovatívnu metódu na sledovanie transakcií s kryptomenami. Pomohlo to pri identifikácii osôb, ktoré platili za prístup k CSAM a dvoch predajcov takéhoto materiálu.

Europol poskytoval počas celého vyšetrovania kľúčovú podporu a koordináciu. Jeho experti overovali a dopĺňali údaje o operačné informácie. Nórskym úradom tiež pomáhal pri distribúcii dôkazov všetkým zúčastneným krajinám a agentúram.
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