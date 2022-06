Medzinárodná organizácia práce v Číne preverí situáciu Ujgurov

Ženeva 11. júna (TASR) - Členské krajiny Medzinárodnej organizácie práce (OSN) rozhodli v sobotu o vyslaní misie do Číny, ktorá má preskúmať správy o diskriminácii Ujgurov a ďalších menšín v regióne Sin-Ťiang. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Návrh na vyslanie misie do Sin-Ťiangu schválili delegáti dvojtýždňovej výročnej konferencie tejto špecializovanej agentúry OSN, ktorá sa v sobotu skončila vo švajčiarskej Ženeve.



Na konferencii opakovane zaznievali obvinenia, že komunistická Čína v prípade Ujgurov a ďalších menšín v Sin-Ťiangu systematicky porušuje medzinárodné pracovné právo a dohovory, čo Peking vehementne popiera.



Spojené štáty, Británia a ďalšie západné krajiny žiadali, aby ILO vyslala do Číny tím vyšetrovateľov, no napokon prešiel len návrh na vyslanie "technickej poradnej misie" disponujúcej menšími právomocami.



Účastníci konferencie však zároveň schválili vyhlásenie, v ktorom "odsúdili používanie akýchkoľvek represívnych opatrení voči ujgurskému obyvateľstvu, ktoré má diskriminačný vplyv na ich uplatnenie sa na pracovnom trhu a na ich postavenie ako náboženskej a etnickej menšiny".



Vyhlásenie obsahuje aj dlhý zoznam súvisiacich odporúčaní pre vládu v Pekingu. Okrem iného požaduje "okamžité ukončenie diskriminačných praktík voči Ujgurom...., vrátane internácie a väznenia z etnických a náboženských dôvodov za účelom (tzv.) deradikalizácie".



Vyhlásenie vyzýva Peking, aby akceptoval technickú poradnú misiu ILO, ktorá by mala pripraviť správu o svojich zisteniach do 1. septembra.



Medzinárodné organizácie na ochranu ľudských práv a odborníci uvádzajú, že čínske úrady zadržiavajú minimálne milión Ujgurov v tzv. prevýchovných táboroch. Okrem masových internácií sú Ujguri a príslušníci ďalších menšín podľa nich vystavení aj nútenej práci a sterilizáciám i ničeniu svojho kultúrneho dedičstva. Komunistická Čína tieto obvinenia odmieta a označuje ich za dezinformácie.