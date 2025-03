Medzinárodná organizácia pre migráciu prepustí pätinu zamestnancov

Ženeva 14. marca (TASR) - Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) začne s hromadným prepúšťaním svojich zamestnancov. Približne pätina pracovníkov jej ústredia vo švajčiarskej Ženeve príde o prácu z dôvodu obmedzenia humanitárnej pomoci USA. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



"Znamenalo by to viac ako 200 zamestnancov. Myslím si, že to bude ešte viac," uviedol pre AFP anonymný zdroj. Zamestnancov mediálneho oddelenia podľa neho začiatkom týždňa predvolali na krátke individuálne stretnutia, na ktorých im oznámili, že ich prepustili.



Podľa ďalšieho anonymného zdroja AFP dostali desiatky zamestnancov oznámenie o prepustení vo štvrtok a "ďalšie budú nasledovať". Údajne boli zrušené celé funkčné oddelenia, pričom najviac zasiahli sekciu informačných a komunikačných technológií.



Pred niekoľkými týždňami rozoslala IOM výpovede 3000 z celkovo približne 22.000 zamestnancov. Väčšina prepustených patrila do amerického programu pre presídľovanie utečencov, ktorého financovanie vláda prezidenta Donalda Trumpa zastavila.



Príspevky Spojených štátov tvorili viac ako 40 percent ročného rozpočtu IOM.