Medzinárodná policajná operácia voči malvérom viedla k 20 zatykačom

Haag 23. mája (TASR) - Koordinovaná medzinárodná operácia proti malvérom patriacim k najškodlivejším svete, na ktorej sa tento týždeň podieľali európske, americké aj kanadské úrady, viedla k odstaveniu vyše 300 serverov, vydaniu 20 medzinárodných zatykačov a zaisteniu kryptomien v hodnote 3,5 milióna eur. Oznámili to v piatok orgány EÚ pre boj proti trestnej činnosti - Europol a Eurojust. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a Reuters.



Operácia nazvaná Endgame 2.0 nadviazala na úspešnú Endgame spred roka, ktorá je považovaná za dosiaľ najväčšiu svojho druhu. Softvér, ktorý bol vďaka najnovšej operácii odstránený, je známy ako „malvér počiatočného vstupu“. Kyberzločincom umožňuje nepozorovane preniknúť do systémov obetí a nahrať potom do ich zariadení ďalší škodlivý softvér, napríklad ransomvér, pri ktorom páchatelia zvyknú zašifrovať údaje a žiadajú výkupné za ich odkódovanie.



Okrem 300 odstavených serverov úrady stiahli aj približne 650 domén. Celkovo bolo identifikovaných 37 podozrivých, z toho na 20 boli vydané medzinárodné zatykače, uvádza Eurojust na svojej webstránke. Na zásahoch prebiehajúcich od 19. do 22. mája sa podieľali orgány z Kanady, Dánska, Francúzska, Nemecka, Holandska, Británie a Spojených štátov.



Nemecký Spolkový kriminálny úrad (BKA) separátne informoval, že zhruba 50 z odstavených servrov sa nachádzalo v Nemecku, uvádza agentúra DPA. Väčšinu z podozrivých ôsob zároveň tvoria podľa BKA ruskí štátni príslušníci vrátane údajných členov skupín ako Trickbot či Qakbot šíriacich malvér. BKA priblížil, že medzinárodná operácia nasledovala po rozsiahlych vyšetrovaniach v jednotlivých krajinách.