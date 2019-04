Medzinárodné letisko v Istanbule sa presúva na nové miesto

Výkonný riaditeľ spoločnosti Turkish Airlines Bilal Ekši uviedol, že vybavenie z Atatürkovho letiska poodváža dovedna 686 kamiónov a na nové Istanbulské letisko sa už začali presúvať aj lietadlá.

Istanbul 5. apríla (TASR) - Hlavné medzinárodné letisko v Istanbule sa sťahuje na nové miesto - Istanbulské letisko ležiace pri pobreží Čierneho mora. Rozsiahla logistická operácia nazvaná "Veľké sťahovanie" sa začala v piatok ráno a očakáva sa, že ju ukončia už v sobotu, informuje agentúra AP.



Výkonný riaditeľ spoločnosti Turkish Airlines Bilal Ekši uviedol, že vybavenie z Atatürkovho letiska poodváža dovedna 686 kamiónov a na nové Istanbulské letisko sa už začali presúvať aj lietadlá.



Turkish Airlines na Twitteri uviedli, že presun je vôbec najväčším v histórii letectva, pričom z Atatürkovho letiska sa na to nové sťahuje približne 10.000 kusov vybavenia s celkovou hmotnosťou asi 47.000 ton - a teda zariadenia, ktoré by čo do objemu zabralo približne 33 futbalových ihrísk.



Nové Istanbulské letisko, ktoré je jedným z vlajkových megalomanských projektov tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, svoju prevádzku čiastočne spustilo v októbri.



Podľa očakávaní má najskôr odbavovať 90 miliónov pasažierov ročne, pričom do desiatich rokov sa chce stať najväčším letiskom na svete a svoju kapacitu rozšíriť až na 200 miliónov cestujúcich ročne, približuje AP.



Odborové hnutia tvrdia, že náhlenie sa s cieľom stihnúť Erdoganom stanovený termín stavby letiska viedlo k viacerým nehodám i úmrtiam pri práci. Ochrancovia životného prostredia zase tvrdia, že vďaka stavbe letiska aj infraštruktúry, ktorá ho má obslúžiť, došlo k spustošeniu lesov i mokradí.



Atatürkovo medzinárodné letisko, ktoré bolo vlani celkovo 17. najvyťaženejším na svete, má svoju komerčnú prevádzku ukončiť v sobotu o 02.00 h miestneho času (01.00 h SEČ).