Medzinárodné letisko v Teheráne opäť otvorili pre komerčné lety
Irán čiastočne znovuotvoril svoj vzdušný priestor aj začiatkom apríla - v čase prímeria s USA vo vojne, ktorá sa začala 28. februára koordinovaným útokom USA a Izraela na Irán.
Autor TASR
Teherán 25. apríla (TASR) - Irán v sobotu po viac ako dvoch mesiacoch obnovil komerčné lety z medzinárodného letiska v Teheráne. Ako s odvolaním sa na iránsku štátnu televíziu informovala agentúra AP, z medzinárodného letiska imáma Chomejního vzlietli lietadlá smerujúce do Istanbulu, do ománskej metropoly Maskat a do saudskoarabského mesta Medína.
K obnoveniu komerčných letov došlo pár hodín po tom, ako iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok večer pricestoval do pakistanskej metropoly Islamabad, kde medzičasom absolvoval stretnutia s pakistanskými vojenskými a politickými predstaviteľmi. Tieto konzultácie sa konali pred očakávanými rokovaniami medzi Iránom a Spojenými štátmi zameranými na ukončenie vojny na Blízkom východe.
Americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner by mali do Pakistanu na rokovania s iránskou delegáciou odcestovať opäť v sobotu ráno amerického času, uviedla tlačová tajomníčka Bieleho domu Karoline Leavittová.
Dodala, že viceprezident J. D. Vance tentoraz do Pakistanu necestuje. K vyjednávačom by sa však mohol pripojiť neskôr, ak sa na rokovaniach dosiahne pokrok.
Nemenovaný zdroj z prostredia pakistanskej vlády predtým uviedol, že logistický a bezpečnostný tím Spojených štátov sa už nachádza v Islamabade s cieľom viesť druhé kolo rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom.
Americký prezident Donald Trump v utorok predĺžil dvojtýždňové prímerie vo vojne s Iránom tesne pred jeho vypršaním. Cieľom bolo podľa neho poskytnúť Teheránu viac času na predloženie jednotného návrhu na rokovania.
